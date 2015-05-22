'Ramadi'nin IŞİD'in eline geçmesi taktiksel bir gerileme'

ABD Başkanı Obama, Irak'ta Ramadi kentinin IŞİD'in eline geçmesini taktiksel bir gerileme olarak nitelerken, ABD'nin IŞİD'e karşı yürütülen savaşı kaybetmediğini söyledi. The Atlantic dergisine konuşan Obama, "Ramadi'nin düşmesiyle ABD'nin IŞİD'e karşı savaşı kaybetmekte olduğu" sorusuna, "Hayır, kaybetmekte olduğumuzu düşünmüyorum. Ramadi, başta buradaki Iraklı güvenlik güçlerinin bizim eğittiğimiz ya da güçlendirdiğimiz güçler olmaması nedeniyle çok uzun zamandır korunmasız bir konumda olsa da taktiksel bir gerileme olduğuna kuşku yok" yanıtını verdi. Obama bir soru üzerine ise, "Irak'tan çıkarılan dersler konusunda çok netim. Her şeyden önce bence oraya girmek bir kere hataydı. Bu hataya rağmen, askerlerimizin bu fedakarlıkları Iraklıların ülkelerini geri almasına olanak sağladı" dedi.

Ramadi'ye giren IŞİD militanlarının sayısının, Musul'a girenlerle kıyaslandığında nispeten küçük kaldığını dile getiren Obama, bunun Enbar'da ve ülkenin Sünni kesimlerinde Iraklı güvenlik güçlerinin eğitiminin, takviyelerin, komuta ve kontrol sistemlerinin yeteri kadar hızlı ilerlemediğini gösterdiğini kaydetti.





'Oraya girmek bir hataydı'





"Sünni bölgelerde, sadece eğitim değil, (DAEŞ'e karşı savaşa) adanmışlığı da artırmamız gerektiği şüphesiz ve Sünni aşiretleri şu an olduklarından daha aktif hale getirmemiz lazım" diyen Obama, yıllar sürecek bir mücadelenin daha sekizinci ayında olduklarına işaret etti. Obama, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin bu sorunların çoğunluğunun farkında ve samimi olduğunu, kapsayıcı bir Irak devletine bağlılık gösterdiğini düşündüğünü dile getirdi.



Obama, bir soru üzerine, "Irak'tan çıkarılan dersler konusunda çok netim. Her şeyden önce bence oraya girmek bir kere hataydı. Bu hataya rağmen, askerlerimizin bu fedakarlıkları Iraklıların ülkelerini geri almasına olanak sağladı. Bu fırsat, eski Irak Başbakanı Maliki tarafından ve Sünni ve Kürt nüfusa etkili biçimde el uzatmadaki isteksizlik yüzünden harcandı" değerlendirmesinde bulundu.





'Geçmişin hatalarını tekrarlayamayız'





Bugünün sorusunun, birlikler halinde ABD kara askerleri gönderip göndermeme değil, Irak'ın şu anda yönetilemez konumdaki bu kesimlerini idare etmede ve DAEŞ'i yenilgiye uğratmada etkili ortakları nasıl bulacakları olduğunu ifade eden Obama, geçmişin hatalarını tekrarlamak istemediklerini vurguladı. Obama, "Alınması gereken önemli bir ders şu: Eğer Iraklılar idare etmek için gereken siyasi uzlaşılara varmada isteksiz ya da kabiliyetsiz olursa, ülkelerinin güvenliği için savaşma niyeti göstermezse, biz bunu onlar adına yapamayız" diye konuştu.



Obama, ABD ordusuna, Irak güvenlik güçlerine ülkelerini korumaları için ihtiyaç duydukları tüm yardımları sunmaları yönünde talimat vermeyi sürdüreceğini ve istikrar sağlamaları için gerekli diplomatik ve ekonomik yardımları sağlayacağını kaydetti.



İran'la nükleer müzakerelere ilişkin bir soru üzerine de Obama, bu müzakereleri savunarak, İran'ın nükleer silah elde etmemesini garantiye almaya derinden bağlılığını yineledi. Obama, yıllar sonra İran'ın bir nükleer silaha sahip olması halinde bunun sorumluluğunun kendisinde olacağını ve müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasına, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının yanında kişisel bir ilgi de duyduğunu ifade etti.