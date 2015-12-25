Rallinin efsanesi Toyota geri dönüyor!

2017'de Dünya Ralli Şampiyonası'na yeniden dönmeye hazırlanan rallinin efsane takımlarından Toyota, üst düzey sürücülerinin az olmasına çözüm bulmaya çalışıyor.

Radikal'de yer alan habere göre, 1989-1995 ve 1998-1999 yılları arasında Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden ve bu periyotta 3 kez markalar, 4 kez de pilotlar şampiyonluğuna ulaşan Toyota takımı 2017 sezonuna hazırlanıyor. 16 yıldır Dünra Ralli Şampiyonası'ndan uzak olan, önümüzdeki yılı da test yaparak geçirecek olan Toyota, geri dönüş yılı olacak olan 2017'ye en güçlü şekilde başlamak istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren takımda en büyük handikap ise üst düzey pilot skalasının darlığı.

Uzun süre Citroen ile sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek Kris Meeke ile görüşen Toyota, Kuzey İrlandalı pilotun takımında kalmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Zira şu anda Thierry Neuville ve Mads Ostberg dışında sözleşmesiz pilot görünmüyor.



21 yaşındaki Daiki Arai ve 22 yaşındaki Takamoto Katsuka'yı takımda tutan Toyota, genç pilotların yanına tecrübeli bir isim istiyor.



Toyota'da takım patronluğunu 4 kez Dünya şampiyonu olan Tommi Makinen yapıyor. Toyota'nın mart ayında başlayacak test progmındaki pilotlarsa, yine 2 Fin; Mikko Hirvonen ve Juho Hanninen olacak.