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Spor

RALLİDE KAZA: 2 SEYİRCİ ÖLDÜ MADRİD (A.A)

22 Mayıs 2011 01:43

-RALLİDE KAZA: 2 SEYİRCİ ÖLDÜ MADRİD (A.A) - 21.05.2011 - İspanya'nın güneyindeki Cordoba kentinde bugün yapılan 2. Pozoblanco Sprint Rallisi'nde yarışan bir aracın çarptığı iki seyirci öldü. Henüz sebebi belli olmayan kazada, deneme turlarındaki bir ralli aracının, seyircilerden 2'sini öldürdüğü 1'ini de yaraladığı bildirildi. Ölen seyircilerin 17 ve 36 yaşlarında olduğu açıklanırken, yarışın izlenmesine müsade edilen alanda olup olmadıklarının henüz bilenmediği kaydedildi.  Kazayı seyircilerin haber verdiği ve bölgeye hemen jandarma ile sağlık personeli ve bir helikopter yollandığı belirtildi. 66 pilotun yarıştığı rallinin yarın yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.

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