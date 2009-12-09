Raks'ın fabrikasına alıcı çıkmadı

T24 - Bir zamanlar teyp ve video kaset üretiminde dünyanın ikinci büyük firması haline Raks Elektronik'in Manisa'daki fabrikası icra yoluyla satışa çıkarıldı. 22.7 milyon TL istenen fabrikaya alıcı çıkmadı.



Referans Gazetesi'nin haberine göre, Kaset üretimi ile bir dönem dünyanın en büyük ikinci büyük oyuncusu konumuna yükselen Raks'ın fabrikası önceki gün satışa çıkarıldı. İzmir'de dün ilki yapılan satışta alıcı çıkmadı.



Bir zamanlar teyp ve video kaset üretiminde dünyanın ikinci büyük firması haline gelen ancak iflas eden Raks Elektronik'in Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikası önceki gün icra yolu ile 22.7 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı ancak alıcı bulamadı.



Bundan 44 yıl kadar önce elektronik sektöründe üretim yapmak için Manisa'da kurulan ve 1993 yılında halka açılan Raks, 1995 yılında ise ABD'nin teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq Borsası'na kote olmuş ilk Türk şirketi unvanını almıştı. Özellikle kaset üretiminde önemli yatırımlara imza atarak hem iç hem de dış piyasalarda önemli bir noktaya gelen ve 55 ülkeye ihracat yapan Raks, dünyada da ikinci büyük oyuncu olmuştu. Ancak 1999 yılına geldiğinde bir yandan Asya ve Rusya krizi ile Marmara depreminin yarattığı daralma diğer yandan da teknolojideki hızlı değişim sonucu kaset talebinin azalması çöküş sürecini başlattı. Elektronik sektöründe kasetin yerini CD alırken teknolojisi geri kalan Raks, 2000 yılında ise ilk yerli cep telefonunu üreterek piyasaya sürdü. 14 model cep telefonu geliştiren Raks, son olarak görüntülü cep telefonu üretimine hazırlanırken uzun yıllardır yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı.





Faizler fırladı krize girdik



Bankalar ve çalışanlarına olan 150 milyon dolarlık borcunı ödeyemeyen ve üretimini durduran Raks'ın yaşadığı sıkıntıyı 2000'lerde şirketin genel müdürü olan Nedim Aysan Raks'ın şöyle anlatıyordu:



"1998'de Rusya'yı da etkileyen ekonomik krizle birlikte biz de darboğaza girdik. Bankalardan kredi aldık, kredilerin faizleri yüzde 200'den jet hızıyla yüzde 320'ye çıktı. Yılda 150 milyon dolarlık ihracat yapan şirket, teminatlarına rağmen haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldı. Hisse satışlarımız dibe vurdu."



2000'lerin başında ise bir müddet JVC, Kodak, Sony gibi markaların fason üreticisi konumuna gelen Raks'ın sonu 2007'de geldi. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 Mayıs 2007'de Raks Elektronik, Raks Ev Aletleri, Raks Holding, Raks Dış Ticaret ve Rapak şirketlerinin ayrı ayrı iflasına hükmetti. İflas kararının ardından Borsa Yönetim Kurulu 15 Haziran 2007 tarihinde toplanarak Raks Elektronik ve Raks Ev Aletleri hisse senetlerini sürekli olarak işlem görmekten men etti ve borsa pazarından çıkardı.



Raks Grubu Şirketleri tarafından yasal süresi içinde temyiz edilen karar 24 Nisan 2008 tarihinde kesinleşti. İzmir 11'inci İcra Dairesi de önceki gün Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 35 bin 340 metrekare üzerine kurulu fabrika ve içindeki makineleri satışa çıkardı. 22 milyon 279 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan fabrikaya alıcı çıkmadı. 17 Aralık'ta yenilenecek satışta muhammen bedel yüzde 40'ı daha düşük fiyatla satılacak.





Raks ilklere imza attı



* Müzik Yapımcıları Birliği'nin (Müyap) kuruluşuna öncülük etti.



* Korsan kaset piyasasını geliştirdiği hologram sistemi ile yüzde 90'dan yüzde 15'e düşürdü.



* Raks 1985'te Berlin'de dünyanın en büyük elektronik fuarı olan IFA'ya katılmış ilk Türk firması ünvanına sahipti.



* 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1999'da ekonomiye katkılarından ötürü Raks Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Önel'i "Devlet Üstün Hizmet Nişanı" ile ödüllendirmişti.



* Kaset sektöründe güçlü bir şirket olan Raks, Ebru Gündeş, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru gibi isimlerle çalışı.



* Bir dönem çalışan sayısı 2 bin 700 olan çalışan sayısı 2000'de 400'e indirilmişti.

