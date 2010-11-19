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Spor

RAKOCEVİC POTADA AVRUPA'NIN KRALI İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2010 13:23

-RAKOCEVİC POTADA AVRUPA'NIN KRALI İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde gruplarda 5. hafta maçları sonucunda Efes Pilsen'in Sırp oyuncusu Igor Rakocevic, 18.40 ortalamayla sayı liderliğinde birinci sıraya yerleşti.  Toplam 92 sayı atan Rakocevic, CSKA Moskova karşısında 2/2 serbest atış, 3/6 üç sayı, 5/6 iki sayı isabetiyle 21 sayı kaydetmişti. Sayı liderliğinde ilk 5 arasında yer alan diğer isimler şunlar: 2-Bojan Bogdanovic (16.20) Cibona Zagreb 3-Sammy Mejia (15.80) Cholet Basket 4-Bo McCalebb (15.80) Montepaschi Siena 5-Kevinn Pinkney (15.80) Union Olimpija -RİBAUNT- 1-Randal Falker (8.50) Cholet Basket 2-Paulius Jankunas (8.20) Zalgiris Kaunas  3-Ante Tomic (7.60) Real Madrid 4-Ioannis Bouroussis (7.20) Olympiakos 5-Stanko Barac (7.00) Caja Laboral -ASİST- 1-Milos Teodosic (5.80) Olympiakos 2-Vassilis Spanoulis (5.60) Olympiakos 3-Marcelinho Huertas (4.80) Caja Laboral 4-Jamont Gordon (4.60) CSKA Moskova 5-Berni Rodriguez (4.60) Unicaja Malaga

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