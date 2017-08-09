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Dünya
Deutsche Welle

Rakka'da sivil ölüm iddiaları

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların olduğu çok sayıda sivilin öldüğünü iddia etti.

09 Ağustos 2017 14:48

Merkezi İngiltere'de bulunan ve Suriye'deki aktivist ağı üzerinden bilgi toplayan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rakka'ya düzenlenen hava bombardımanında çok sayıda silivin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Örgütten yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Rakka'ya son 24 saat içindeki hava saldırılarında en az 29 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin arasında 14 çocuk olduğu bilgisi verildi.

Rakka'daki sağlık personeli de Alman haber ajansı dpa'ya hava saldırılarında 14'ü çocuk olmak üzere 23 sivilin öldüğünü söyledi.

Sağlık çalışanları, enkaz altındaki herkesin henüz çıkarılamadığını ve çok sayıda yaralı olması nedeniyle de ölü sayısının artabileceğinden endişe ettikleri bilgisini verdi.

Rakka'da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirilen hava bombardımanının koalisyona bağlı hangi ülkenin uçakları tarafından düzenlendiği ise henüz netlik kazanmadı. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Rakka'da yaklaşık 25 bin sivil çatışmaların ortasında mahsur kalmış durumda.

McGurk: Rakka'da yaklaşık 2 bin IŞİD'li kaldı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri ile ortak yürüttükleri Rakka operasyonu sürüyor. Rakka'yı "hilafet devletinin" başkenti ilan eden IŞİD'e karşı operasyonda şiddetli çatışmalar da devam ediyor.

ABD'nin IŞİD'e karşı mücadele özel temsilcisi Brett McGurk geçen cuma günü Washington'da yaptığı açıklamada, Rakka'da yaklaşık 2 bin IŞİD militanının kaldığını söyledi.

McGurk, Rakka operasyonunun başladığı haziran ayından bu yana kentin yüzde 45'inin IŞİD'den kurtarıldığını ifade etmişti. ABD'li temsilci "örgütün Rakka'da hayatta kalma savaşı verdiğini ve örgütün tıpkı Musul'da olduğu gibi sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına" dikkat çekmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP, GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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