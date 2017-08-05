Rakka'da kaç IŞİD militanı kaldı?

ABD, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) operasyonunun sürdüğü Rakka'da kaç IŞİD militanın kaldığını açıkladı. ABD'nin IŞİD'le mücadelede özel temsilcisi Brett Mcgurk'in yaptığı açıklamada Rakka'da 2 bin kadar IŞİD'li bulunduğu bildirildi.

Duvar'ABD’nin IŞİD’le mücadelede özel temsilcisi Brett Mcgurk, Suriye Demokratik Güçleri’nin operasyonunun sürdüğü Rakka’da 2 bin kadar IŞİD militanının teröristin kaldığını açıkladı. McGurk, operasyonun haziranda başlatılmasından bu yana Rakka’nın yüzde 45’inin IŞİD’den alındığını da söyledi. Basın açıklaması yapan McGurk, “IŞİD bugün Rakka’da her santimetrekare için ve kendi canı için mücadele veriyor” ifadelerini kullandı.

Amerikalı temsilci, IŞİD’in Suriye ve Irak’taki operasyonların sonucunda 70 bin kilometekarelik bir alanı kaybettiğini söyledi. Buna göre örgüt, Irak’ta kontrol ettiği bölgelerin yüzde 78’ini, Suriye’de de yüzde 58’ini kaybetti.

Her askeri operasyondan önce koalisyon güçlerinin hedefteki noktayı kuşatarak IŞİD militanlarının kaçmasını engellediğini belirten McGurk, Türkiye’yle yakın işbirliği sayesinde Türkiye-Suriye sınırının kapatıldığını ve IŞİD militanlarının artık Avrupa’ya geçemediğini söyledi. McGurk’ün açıklamasına göre, koalisyon bugüne dek IŞİD’lilerin cep telefonları ve diğer belgelerinden toplanan 19 bin kişinin ismini de Interpol’e verdi.