Rakka'da hayatını kaybeden 'kırmızı fularlı kız'a 55 ay hapis cezası

Antalya'da, Gezi protestoları sırasında gözaltına alınıp tutuklanan ve cezaevinden çıktıktan sonra Suriye'ye gidip IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybeden 'Kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil, Gezi protestoları nedeniyle yargılandığı dava bugün karara bağlandı. Mahkeme'nin 55 ay hapse mahkum ettiği Karacagil'in nüfus kayıtlarında 'sağ' göründüğü belirtildi.

Antalya’daki Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Deniz Karacagil, 2 Ekim 2013 günü tutuklandı. 4 ay 6 gün tutuklu kalan Karacagil, 6 Şubat 2014’te yurt dışı yasağı ve her hafta polis merkezine imza verme koşuluyla tahliye oldu.

Tahliye edildikten sonra Suriye’ye geçerek Suriye Demokratik Güçleri’ne katılan Karacagil, geçen yıl 29 Mayıs’ta Rakka operasyonu sırasında IŞİD’le çıkan çatışmada öldürüldü. Ayşe Deniz Karacagil7in cenazesi Kobani’de toprağa verildi.

Bugün karar duruşması görüldü

Bugün Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ayşe Deniz Karacagil hakkındaki davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Karacagil’in avukatı Hakan Evcin katıldı. Mahkeme heyeti, Ayşe Deniz Karacagil’i, yeni istenen nüfus kayıtlarında halen sağ göründüğünü gerekçe göstererek, 55 ay hapse mahkum etti. (DHA)