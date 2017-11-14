Rakka'da bulunan araç için Konya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Terör örgütü IŞİD'den kurtarılan Suriye'nin Rakka kentinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç bulunduğu ileri sürüldü. Etkin Haber Ajansı’nın paylaştığı fotoğrafta, kamyonunun üzerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin logosu görülüyor ve üzerinde 'Resmi hizmete mahsustur' yazıyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer şu açıklamayı yaptı:

"Araç kapısının üzerindeki logo bizim yaklaşık 15 yıl önce kullandığımız bir logoydu. Onlar çok eski araçlar. 20-30 yıllık. Bizim öyle, araç kapısının üzerindeki gibi logomuz yok. Biz 2004 yılından beri farklı bir logo kullanıyoruz. Muhtemelen bizim eski hurdaya çıkmış araçlarımız ihale ile satılıyor. O araçlardan biri olabilir. Doğru mu, değil mi araştırıyoruz. Konuyla ilgili gün içinde resmi açıklama yapacağız."

"İddialar asılsız; araç da logo da bizim değil"

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan resmi açıklama ise şöyle:

"Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında belediyemize ait olduğu iddia edilen hurda bir araçla ilgili tamamen gerçeğe aykırı haberler yayınlanmaktadır.

Kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapılması uygun görülmüştür:

Bu tür kasıtlı ve algı oluşturmaya yönelik haberler ülkemizi karalama çabalarının bir uzantısıdır. Ülkemizi ve şehrimizi illegal örgütlerle irtibatlı gibi gösteren iddialar tamamen asılsızdır.

Sosyal medyada ve internet sitelerinde yayınlanan fotoğraflardaki araç belediyemiz envanterine kayıtlı bir araç değildir. Söz konusu fotoğrafların nerede ve nasıl çekildiği belli olmadığı gibi fotomontaj olma ihtimali de oldukça yüksektir. Zira fotoğraftaki aracın alt ve üst yapısı ile oynanmış ve birbiri ile uyumlu olmadığı rahatlıkla görülmektedir. Araç üzerinde görünen logo belediyemizin kullandığı resmi logosu da değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."