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Rakka'da bomba eğitimi aldığı öne sürülen IŞİD'li Malatya'da yakalandı

Suriye’nin Rakka kentinde ki IŞİD kamplarında bomba eğitimi aldığı iddia edilen bir kişinin Türkiye’ye geldiği ihbarını alan polis operasyon için düğmeye bastı

28 Ekim 2016 23:45

Suriye’de IŞİD’in en güçlü olduğu şehir olarak bilinene Rakka’da bomba eğitimi aldığı öne sürülen A.G. adlı kişi, Malatya’da polis ekipleri tarafından yakalandı. Malatya polisi, söz konusu IŞİD’linin Türkiye’ye geldiği yönünde ihbarı üzerine harekete geçti.

İstihbarat ekipleri tarafından yakın takibe alınan A.G, polisin düzenlediği başarılı operasyonla saklandığı evde gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.G., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, terör örgütü üyesi A.G.’nin tutuklanmasına karar verdi. A.G., geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

 

 

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