Rakka'da bomba eğitimi aldığı öne sürülen IŞİD'li Malatya'da yakalandı

Suriye’de IŞİD’in en güçlü olduğu şehir olarak bilinene Rakka’da bomba eğitimi aldığı öne sürülen A.G. adlı kişi, Malatya’da polis ekipleri tarafından yakalandı. Malatya polisi, söz konusu IŞİD’linin Türkiye’ye geldiği yönünde ihbarı üzerine harekete geçti.

İstihbarat ekipleri tarafından yakın takibe alınan A.G, polisin düzenlediği başarılı operasyonla saklandığı evde gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.G., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, terör örgütü üyesi A.G.’nin tutuklanmasına karar verdi. A.G., geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.