Rakka Sivil Meclisi, kentin geleceğini ABD'li yetkililerle konuşmayı reddetti

Rakka Sivil Meclisi Başkan Yardımcısı Hicazi, İtalya'nın başkenti Roma'da ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen foruma gitmeyi reddettiklerini söyledi.



Dün Roma'da Rakka vilayetinin IŞİD'den kurtulduktan sonra nasıl yönetileceğinin istişare edildiği bir forum düzenlendi. Foruma, ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ve İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer katıldı. Rakka'yı, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kurulan bir konsey temsil etti.

"Rakkalılar ABD'nin ısrarına karşı çıktı"

Sputnik'in haberine göre; Rakka Sivil Meclisi'nin foruma yaklaşımını yorumlayan Hicazi, "Meclis, Roma'ya gitmeyi reddetti. Forumda Rakka vilayetinin tamamındaki yönetimin konuşulması planlanıyordu. Ancak ABD, sadece kent yönetiminin geleceğinin istişare edilmesinde ısrarcı oldu. Rakkalıların tamamı buna karşı çıktı" dedi.

Görüşmelere Tel Abyad ve Tabka kentlerinin dahil edildiğini kaydeden Hicazi, "Bu, Ayn el Arap ve Kamışlı arasında koridor kurularak kentin bölünmesine yönelik bir proje olabilir" diye konuştu.

"Foruma katılmak için üç talepte bulunduk"

Hicazi, foruma katılmak için sığınmacıların evlerine dönmesi, Kürt birliklerin elindeki esirlerin salıverilmesi ve sadece Rakka kentinin değil, vilayetin tamamındaki yönetiminin istişare edilmesi taleplerini yönelttiğinin altını çizdi.