Rakka masasında neler konuşuldu?

Suriye’nin Rakka kentinin DEAŞ’tan temizlenmesine yönelik harekât için geri sayım başlarken, Antalya bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya’nın Belek beldesindeki bir otelde “üçlü zirve” gerçekleştirdi.

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, dün sabah erken saatlerde başlayan heyetlerarası toplantı gün boyu sürdü.

Alternatifler masada

Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular ele alındı. Orgeneral Dunford, Pentagon’un ABD Başkanı Donald Trump’a sunduğu Rakka planının ayrıntılarını paylaşırken, Orgeneral Akar PYD/YPG unsurlarını içermeyen alternatif planları aktardı.

Komutanlar Münbiç’in geleceğini de değerlendirdi. Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisinde büyük çoğunluğa sahip olan PYD/YPG unsurlarının Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi konusunda verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

El Bab operasyonunun tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “El Bab temizlendikten sonra hedef Münbiç” demişti.

ABD ve Rusya, Türk askerinin Münbiç’e girmesine sıcak bakmıyor. Suriye’nin Rakka kentinin DEAŞ’tan temizlenmesine yönelik harekâtta İncirlik Üssü aktif rol oynayacak.

Türkiye operasyona lojistik ve taktik destek verecek. Türk askeri Rakka’ya yönelik kara harekâtında yüksek olasılıkla yer almayacak.

"IŞİD Rakka'ya hapsedilecek"

Son bir hafta içerisinde Münbiç’in doğusunda ABD, batısında Rusya bayrak gösterdi. Moskova yönetimi, PYD/YPG’nin Münbiç’i rejim güçlerine terk edeceğini açıklarken, Esad’a bağlı askerler Münbiç’in batı bölgelerinde nöbet tutmaya başladı.

ABD, Rakka harekâtını kuzeybatı ve doğudan iki cephe açarak yürütmeyi planlıyor. Kuzeybatıdaki Münbiç’ten SDG güçlerinin, Irak’tan da ABD’nin eğitim verdiği peşmergelerin Rakka’ya ilerlemesi düşünülüyor.

Böylece Rakka kuşatılarak DEAŞ kent merkezine hapsedilecek. DEAŞ unsurlarının Suriye içlerine ve Irak’a kaçış yolları kapatılacak

İncirlik'e önemli görev

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford geçen hafta Orgeneral Akar ile İncirlik Üssü’nde bir araya gelmişti.

Orgeneral Dunford’ın bu görüşmenin ardından gizlice Suriye’ye geçerek Fırat Kalkanı Harekâtı’na katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yetkilileriyle bir araya geldiği ve ÖSO’nun imkân ve kabiliyetleri konusunda bilgilendirildiği belirtiliyor.

İncirlik Üssü, Rakka’ya yönelik hava operasyonlarında aktif olarak kullanılacak. Böylece havada yakıt ikmali ihtiyacı azalacak ve anlık istihbarat alındığında jetler kısa sürede hedeflerini bombalayacak.

Hava operasyonlarına Türk savaş uçakları da katılabilecek.