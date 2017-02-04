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Dünya

Rakka kuşatması genişletiliyor

Karadan yürütülen operasyonun, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince havadan desteklendiği kaydedildi

04 Şubat 2017 18:24

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'e karşı yürütülen Rakka operasyonunda yeni bir aşamayı başlattıklarını duyurdu. Suriye Demokratik Güçleri yaptığı açıklamada, yeni aşamada kentin tamamını kuşatmayı planladıklarını belirtti.

Karadan yürütülen operasyonun, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince havadan desteklendiği kaydedildi.

Halen 300 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen Rakka'ya, şebekeye düzenlenen saldırılar nedeniyle su verilemiyor.

Son iki ay içinde düzenlenen operasyonlarda kentin kuzeyi ve batısı alınarak kent merkezine yaklaşılmıştı.

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