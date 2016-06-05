Rakka - Minbic yolu kesildi; IŞİD'in 'Avrupa kapısı' kapandı

Suriye’de, Fırat Nehri’nin batısında yer alan ve IŞİD’in ’Avrupa kapısı’ olarak gördüğü Minbic’e yönelik 1 Haziran’da başlatılan operasyon devam ederken, IŞİD için stratejik önemi olan Til Um Serrac Tepesi’nin IŞİD’ten alınması ile Minbic - Rakka karayolunun kesildiği belirtildi.

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin IŞİD sorumluları ile zaman zaman toplantılar düzenlediği korunaklı Til Um Serrac Tepesi’nin alınması ve Mınbiç-Rakka yolunun kesilmesi ile IŞİD’e büyük darbe vurulurken, operasyonu düzenleyen Minbic Askeri Meclisi resmi sözcüsü Şervan Derviş, operasyonun kapsamında 14 kilometre ilerleme sağladıklarını ve şehre 7 kilometre mesafe kaldığını belirterek özgür Mınbic’e ramak kaldığını söyledi.

IŞİD’in 2014 yılından bu yana kontrolünde bulunan Fırat nehri batısındaki Mınbiç’i kurtarmak için Mınbiç Askeri Meclisi bünyesinde yer alan Şems El-Şaml Taburu, Siwar Minbic (Minbic Savaşçıları), Fırat Tugayları Topluluğu (Cindulheremeyn Tugayı, Fırat Şehitleri Tugayları Topluluğu ve El-Qews Tugayı) ve Minbic Türkmenlerinden oluşan birliklerin 1 Haziran’da başlattığı operasyon sürüyor.

Suriye’deki Kürt kaynakları ve internet siteleri, operasyon kapsamında bugüne kadar çok sayıda köy, mezra ve stratejik noktanın IŞİD’ten kurtarıldığını belirtirken, IŞİD için hayati önemde olan Mınbiç-Rakka yolununu kesildiği ve kontrolün operasyonu gerçekleştiren güçlerin eline geçtiği belirtildi. IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin zaman zaman IŞİD sorumluları ile toplantılar düzenlediği ve çok güvenli ve korunaklı olan Til Um Serrac Tepesi’nin IŞİD’ten alınması ile Minbic - Rakka karayolunun kesilmesinin IŞİD’e büyük darbe vurulduğu belirtiliyor.

“7 kilometre kaldı"

Minbic’i IŞİD’ten geri almak için operasyon başlatan Minbic Askeri Meclisi’ne bağlı güçlere koalisyon uçaklarının havadan destek verdiği belirtilirken, IŞİD’in Fırat nehri üzerindeki köprüleri havaya uçurması nedeniyle çok sayıda silah ve savaşçının nehrin üzerinden feribot ve botlarla karşıya geçirildiği belirtildi.

Minbic Askeri Meclisi resmi sözcüsü Şervan Derviş, Mınbiç operasyonunun başarı ile devam ettiğini, 14 kilometre ilerleme kaydettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Çok sayıda köy, mezra ve stratejik nokta IŞİD’ten alınarak özgürleştirildi. Operasyonun ikinci kolu Karakozak köprüsünden 5 kilometre ilerleyerek Bağdadi’nin de uğrak noktası olan stratejik Um El-Serc köyünü IŞİD’ten temizledi ve onlara ait bomba yüklü araçlarını imha etti. Bugünü kadar yaşanan çatışmalarda 110 IŞİD’çi çete öldürüldü ve Minbic’e 7 kilometreden az mesafe kaldı. Minbic’in tamamen kurtarılması çok yakındır."