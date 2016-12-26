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Spor

Rakitsky'ye yeni teklif

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk forması giyen 27 yaşındaki Yaroslav Rakitskiy için Ukrayna ekibine yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor

26 Aralık 2016 13:20

Stoper transferinde rotasını tamamen Yaroslav Rakitskiy’e çeviren Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile görüşmelerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki başarılı oyuncu için Ukrayna ekibine yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Cruzeiro’da oynayan Manoel Messias’ı da listesinde tutan ve bu oyuncu için de Brezilyalı yetkililerle görüşen siyah-beyazlı yönetimin birinci önceliğinin Rakitskiy olduğu aktarıldı.

 

Bonservisi 8 milyon Euro 

 

Başkan Fikret Orman’ın da çok beğendiği Rakitskiy için 8 milyon Euro bonservis isteyen Shakhtar Donetsk ile pazarlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

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