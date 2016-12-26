Rakitsky'ye yeni teklif

Stoper transferinde rotasını tamamen Yaroslav Rakitskiy’e çeviren Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile görüşmelerini sürdürüyor.



Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki başarılı oyuncu için Ukrayna ekibine yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Cruzeiro’da oynayan Manoel Messias’ı da listesinde tutan ve bu oyuncu için de Brezilyalı yetkililerle görüşen siyah-beyazlı yönetimin birinci önceliğinin Rakitskiy olduğu aktarıldı.

Bonservisi 8 milyon Euro

Başkan Fikret Orman’ın da çok beğendiği Rakitskiy için 8 milyon Euro bonservis isteyen Shakhtar Donetsk ile pazarlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.