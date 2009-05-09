

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kalan 3 haftada rakiplerine göre avantajlı olduklarını ve bunu kolay kolay kaptırmak istemediklerini ifade etti.





Mustafa Denizli, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ligde zorlu haftalara girdiklerini belirterek, ''3 tane önemli maçımız kaldı. Hedeflerimize ulaşmak için bunları kazanmamız lazım. Rakiplerimize göre avantajlıyız. Bunu kolay kolay kaptırmak istemiyoruz'' diye konuştu.



Avantajlarını çok iyi değerlendirerek ipi göğüslemek zorunda olduklarını ifade eden Denizli, ''Geç gelen bir liderlik oldu. Ben bunu 1-2 hafta önce bekliyordum. Futbolda her şey var'' dedi.



Deneyimli çalıştırıcı, Sivasspor ile maçlarını aynı saatte oynamalarının üzerlerindeki stresi azaltıp azaltmadığına yönelik soruyu, ''Zor bir hadise. Onun zorluğunu da yaşamadık değil. Bir sürü kafanızda olmayan faktörler ortaya çıkıyor'' yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, ''Fenerbahçe'yi yenersek şampiyon oluruz' demeciniz bu galibiyetten sonra da geçerli mi'' sorusu karşısında Denizli, ''Geçen hafta, bu haftanın röntgenini çekmeye çalıştık. Yenseydik sözümün ne kadar haklı olduğunu anlardınız'' diye konuştu.



KOCAMAN: SON 5-6 DAKİKA SAÇMALADIK

Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Beşiktaş karşısında yedikleri 2. gole dek her şeyin beklediklerine yakın gerçekleştiğini söyledi.



Maçın son dakikasına dek kafa kafaya oynamayı düşündüklerini belirten Kocaman, ''2. golü yediğimiz dakikaya kadar herşey beklediğimize yakın gerçekleşti. 1-1'den sonra seri ataklar yapmaya başladık. Beşiktaş'ın bulduğu gol dengeleri yeniden değiştirdi. Tekrar beraberliği yakalamak kolay olmuyor. Son 5-6 dakikada saçmaladık'' diye konuştu.



Ankaraspor Kulübü Futbol Şubesi Sorumlusu Ahmet Gökçek de, ''Bu maçta beni en çok üzen şey Özer'in yeniden sakatlanması oldu. Umarım ciddi bir şeyi yoktur ve en kısa zamanda aramıza yeniden katılır. Beşiktaş'ın galibiyetini kutluyoruz. Bugünkü maçlardan sonra alt sıralarla üst sıralar iyice kızıştı. Beşiktaş, bence burada aldığı galibiyetten sonra şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti'' dedi.



