Rakiplerimiz kötü oynayarak kazanıyor

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Emre Güngör, yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle zaman zaman moralinin bozulduğunu belirtirken, şu an durumunun iyi olduğunu ve önlerindeki Trabzonspor maçında oynayabilecek duruma geleceğini söyledi.

Galatasaray TV'de yayınlanan Son Pas adlı programa konuk olarak katılan Emre Güngör, küçük sakatlıklar yaşamasına karşın, üst üste gelmesi nedeniyle sahalara dönmesinin uzun sürdüğünü ifade ederek, “Sezona iyi başladım ve sakatlığım yoktu, ancak tekrar aksilikler başıma geldi. Çok ciddi şeyler değil, ama insanın canını sıkıyor. Sakatlıklarım hep değişik değişik yerlerden. Bir futbolcunun başına gelebilecek talihsizlikler üst üste benim başıma geliyor” dedi.



Kendisine iyi bakmadığı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Emre Güngör, şunları kaydetti: “Şu anda hiçbir şeyim yok benim. Sakatlığım yüzde 100 olarak bir hafta önce geçmişti. Takımdan biraz geri kaldığım için kondisyon ve güç depoluyorum. Birkaç gün içinde takımla antrenmanlara çıkacağım. Hocam izin verirse Trabzonspor maçında da oynayacağım inşallah.”

Emre Güngör, defans mevkisinde sakat oyuncu sayısının artması konusunda ise “İlk önce Gökhan Zan, sonra ben, sonra da Emre ağabey sakatlandı. İnanamıyorum artık. Bütün sakatlıklar üst üste geliyor. Üst üste gelince de herkes bizi konuşuyor” ifadelerini kullandı.



“ANKARAGÜCÜ MAÇINDA AZ KALSIN TELEVİZYONU KIRIYORDUM”



Emre Güngör, Turkcell Süper Lig'de Galatasaray'ın son maçlarında aldığı başarısız sonuçları talihsizlik olarak gördüğünü belirtti. Ankaragücü maçında kazanmaya çok odaklandıklarını dile getiren Emre Güngör, “Ankaragücü karşısında çok pozisyonumuz vardı ve bir tanesini atsaydık orada oyun kopardı bizim için. Olmayınca olmuyor. Futbolda her şey olabilir ama tabi bizim gibi bir takıma böyle skor yakışmıyor. Az kalsın televizyonu kırıyordum. En azından sahadayken canını dişine takıyor, elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Dışarıdan izleyince daha çok heyecan yapıyor insan” diye konuştu.



Galatasaray'ın son dönemdeki performansının “Duraklama dönemi” olarak yansıtılmasına karşı çıkan genç oyuncu, “Böyle bir duraklama dönemi yok. Çünkü lig çok uzun bir maraton. Hem Eskişehirspor maçı, hem de Ankaragücü maçını talihsizlik olarak görüyorum. Bir daha böyle bir şeyin olacağını tahmin etmiyorum. Bundan sonra ligde ve Avrupa'da dolu dizgin gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok iyi çalışıyoruz” dedi.



“RAKİPLERİMİZ KÖTÜ OYNARKEN DE KAZANIYOR”



Emre Güngör, rakiplerinin aksine, Galatasaray'ın yalnızca iyi oynadığı zaman kazanabildiğini ve kötü oynadığında ise puanlar kaybettiğini dile getirerek, şunları söyledi: “Rakiplerimiz de puan kaybedecek, onlar puan kaybettiği zaman biz kazanacağız. Tekrar eskisi gibi liderliğe oturacağız. Zaten tüm maçları kazanacağız diye bir şey yok. Eğer üst seviye lig oynuyorsanız, yenilgi ya da beraberlikler kaçınılmaz. Bazı takımları televizyonda izliyorum. Çok şanslı galibiyetler alıyorlar. Çok kötü oynarken galibiyetler alıyor. Onları bu kurtarıyor, ama biz her zaman iyi oynadığımız zaman kazanıyoruz. Kötü oynarken de kazanabilsek çok güzel olacak. Rakiplerimize bakıyorum, bizim oynadığımız futbolun yarısını oynamıyorlar. Ama onlar kötü oynarken kazanıyor.”



Önlerinde Trabzonspor, Dinamo Bükreş ve Fenerbahçe ile karşılaşacakları çok önemli bir dönem olduğuna dikkati çeken Emre Güngör, bu bölümü başarıyla geçeceklerine, iyi motive olup derbi maçta Fenerbahçe'yi de yeneceklerine inandığını kaydetti.