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Spor

Rakiplerimiz belli oluyor

Avrupa futbolunda kura günü... Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için takımlar son virajı dönecekler.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- Avrupa futbolunda kura günü... Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için takımlar son virajı dönecekler.


Türkiye, UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için 4 takımla play-off oynayacak.


Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu, kuralar saat 14.30'da çekilecek.


Liverpool, Juventus, Porto, PSV Eindhoven, Manchester City, Villarreal gibi birçok dev torbalarda yer alıyor. Tabloda sol bölümde yer alan seribaşı takımlar sağ taraftaki takımlarla eşleşecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde grup eşleşmeleri şöyle:




 

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