Rakiplerimiz belli oluyor

T24-



Türkiye, UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için 4 takımla play-off oynayacak.



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu, kuralar saat 14.30'da çekilecek.



Liverpool, Juventus, Porto, PSV Eindhoven, Manchester City, Villarreal gibi birçok dev torbalarda yer alıyor. Tabloda sol bölümde yer alan seribaşı takımlar sağ taraftaki takımlarla eşleşecek.







UEFA Avrupa Ligi'nde grup eşleşmeleri şöyle:











