Rakipleri Tanıyalım: Steaua Bükreş

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Steaua Bükreş, Romanya futbolunun en başarılı temsilcisi. 7 Haziran 1947'de kurulan kırmızı-mavili kulüp, 23 kez ulusal ligde, 20 kez Romanya Kupası'nda, 5 kez de Romanya Süper Kupası'nda şampiyon oldu.

Avrupa'da en parlak dönemini 80'li yıllarda yaşayan Steaua, 1985 -86 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı, 1986'da da UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu gibi dünyaca ünlü yıldızları bir dönem kadrosunda bulunduran Steaua Bükreş'le Galatasaray, daha önce 1989'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelmişti.

Tarihinin en başarılı dönemlerinden birini o sezon yaşayan iki ekibin mücadelesinde, ilk maçı deplasmanda 4-0 Rumen ekibi kazanmış, rövanşta İzmir'de oynanan maç ise 1-1 berabere bitmiş ve sarı-kırmızılı takım elenmişti.

Bükreş ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek 107 maça çıktı. Steaua bu maçlardan 41 galibiyet ve 38 mağlubiyet alırken, 28 karşılaşma beraberlikle noktalandı. Rumen ekibi bu maçlarda 159 gol attı, 148 gol yedi.

Geçen sezon Romanya Ligi'ni Cluj'un 1 puan gerisinde 2. olarak tamamlayan Steaua, 34 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 51 gol atarken sadece 19 gol yedi.

Steaua Bükreş, bu hafta başlayan Romanya Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Vaslui'ye 1-0 yenildi.