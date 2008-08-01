Rakipleri Tanıyalım: Siroki Brijeg

Yugoslavya döneminde, 1948 yılında Hırvatlar tarafından kurulan Siroki Brijeg, maçlarını 10 bin kişilik Pecara Stadı'nda oynuyor.

Mavi-beyazlılar tarihleri boyunca sadece 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu şampiyonlukların tamamı, Bosna'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından geldi.

Kadrosunda 17 yabancı bulunan Bosna temsilcisi, geçtiğimiz sezon Modrica'nın 1 puan ardından, Bosna ligini 2. sırada tamamladı. Bosna lig kupasını ise finalde kaybetti.

UEFA Kupası’nda 3. ön eleme turunda Arnavut Partizani Tiran'ı 0-0 ve 3-1’lik skorla eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Teknik direktörlüğünü Ivan Kataliniç'in yaptığı Brijeg'in en etkili silahı, Brezilyalı forvet oyuncusu Aleksandre... Kaleyi ise 2006-2007 sezonunda Konyaspor formasını giyen Vladimir Vasili koruyor.

Yabancı oyuncu konusunda kadrosunda ağırlıklı olarak Brezilyalı oyuncu bulunduran Siroki Brijeg takımının kadrosunda ise şu oyuncular bulunuyor:



Kaleciler: Dezah Bandovic, Antonio Soldo, Vladimir Vasilj

Savunma: Dane Kozul, Dalibor Kozul, Tomislav Bozic, Josip Barisic, Josip Topic, Bruno Prlic, Ivan Kvesic, Jurica Granic

Orta Saha: Marko Juric, Marko Zelenika, Dalibor Silic, Alexandre Ala do Carmo, Wagner Lago, Igo Julio Aguena Soares, Franjo Sakic, Marcijano Jose Do Nascemento.

Forvet: Stanko Bubalo, Vagner Cruz de Souza, Ivan Ragu, Emerson Da Silva Santos, Ivan Zovko.

Bu arada Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini geçmişte bir Bosna-Hersek takımı karşısında aldı. 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda bu ülkenin FK Sarajevo takımıyla karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini 5-0 mağlup ederek, Avrupa kupalarında şu ana kadarki en farklı galibiyetine ulaştı.