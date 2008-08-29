Rakipleri tanıyalım / Dinamo Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 80'li yıllarda "Yüzyılın Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.
Dinamo Kiev, dünyanın en iyi golcülerinden biri olan Andriy Shevchenko'yu Avrupa futboluna kazandırmıştır. Ukrayna kulübü; 2 kez UEFA Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürmüştür.
Dikkat Edilmesi Gereken İsimler: Oleksandr Shovkovsky, Vladyslav Vashchuk, Serhiy Rebrov
Tam İsim: FC Dynamo Kyiv
Takma İsim: "Bilo-Syni" (Beyaz-Maviler)
Kuruluş: 1927
Stad: Lobanovsky Dinamo Stadyumu
Kapasite: 16 bin 900
Başkan: Ihor Surkis
Teknik Direktör: Yuri Semin
OYUNCULAR
Kaleciler: Oleksandr Shovkovsky, Taras Lutsenko, Oleksandr Rybka
Defans: Pape Diakhate, Andriy Nesmachniy, Vladyslav Vashchuk, Vitaly Mandzyuk, Badr El Kaddouri, Marjan Markovic
Orta Saha: Tiberiu Ghioane, Corrêa, Michael, Diogo Rincón, Taras Mikhalik, Oleh Husyev, Miloš Ninkovic, Ayila Yussuf
Forvet: Serhiy Rebrov (Kaptan), Kléber, Ismaël Bangoura, Maksim Shatskikh, Balázs Farkas, Artem Milevsky, Oleksandr Aliev