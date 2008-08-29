Rakipleri tanıyalım / Dinamo Kiev





Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 80'li yıllarda "Yüzyılın Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.



Dinamo Kiev, dünyanın en iyi golcülerinden biri olan Andriy Shevchenko'yu Avrupa futboluna kazandırmıştır. Ukrayna kulübü; 2 kez UEFA Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürmüştür.



Dikkat Edilmesi Gereken İsimler: Oleksandr Shovkovsky, Vladyslav Vashchuk, Serhiy Rebrov



Tam İsim: FC Dynamo Kyiv



Takma İsim: "Bilo-Syni" (Beyaz-Maviler)



Kuruluş: 1927



Stad: Lobanovsky Dinamo Stadyumu



Kapasite: 16 bin 900



Başkan: Ihor Surkis



Teknik Direktör: Yuri Semin



OYUNCULAR

Kaleciler: Oleksandr Shovkovsky, Taras Lutsenko, Oleksandr Rybka



Defans: Pape Diakhate, Andriy Nesmachniy, Vladyslav Vashchuk, Vitaly Mandzyuk, Badr El Kaddouri, Marjan Markovic



Orta Saha: Tiberiu Ghioane, Corrêa, Michael, Diogo Rincón, Taras Mikhalik, Oleh Husyev, Miloš Ninkovic, Ayila Yussuf



Forvet: Serhiy Rebrov (Kaptan), Kléber, Ismaël Bangoura, Maksim Shatskikh, Balázs Farkas, Artem Milevsky, Oleksandr Aliev