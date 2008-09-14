Rakipler çok 'farklı'

Fenerbahçe´nin Şampiyonlar Ligi´ndeki rakiplerinden Arsenal, İngiltere Premier Ligi´nde deplasmanda Blackburn Rovers´ı 4-0 yendi.





Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Arsenal, İngiltere Premier Ligi’nde deplasmanda Tugay Kerimoğlu’nun takımı Blackburn Rovers’ı 4-0’lık skorla mağlup etti.



Arsenal’e galibiyeti getiren golleri Van Persie ve Adebayor (3) attı. Sarı-Lacivertliler’in grubundaki bir diğer ekip olan Dinamo Kiev ise Ukrayna Kupası’nda deplasmanda Olkom Melitopol’u 5-0 yendi.



