Rakipler bize çalıştı





UEFA Kupası'ndaki temsilcimiz Galatasaray'la birlikte B Grubu'nda yer alan Hertha Berlin ile Benrfica'nın mücadelesinde Sarı kırmızılı ekibimiz için iyi bir sonuç çıktı.



İkinci yarının başında öne geçen Benfica, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele berabere bitti.



Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında gol olmazken, ikinci yarının başında baskı kuran konuk ekip Benfica, 51. dakikada Olimpat Oyunları'nın yıldızı Di Maria takımını 1-0 öne geçirdi. 66. dakikada oyuna giren Pantelic, geçen hafta kodra dışı kalmasının acısını 76. dakikada skora denge getirerek çıkardı. Mücadelede başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Böylece iki ekip de 1'er puanla ayrıldı.