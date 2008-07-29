Rakip yeniden MTK

Tempo24 - Geçen sezon Avrupa’daki uzun ve heyecan verici yürüyüşü Londra’da Stamford Brigde Stadı’nın çimlerinde, Chelsea karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetle sona eren Fenerbahçe, benzer bir başarıyı yakalamak yolunda ilk önemli sınavına yarın çıkacak.



Geçmişte iki kez eşleştiği ve ikisinden de boynu bükük aydrıldığı randevuların ardından bu kez Sarı-Lacivertliler, MTK Budapeşte karşısında zafere ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna yükselmek istiyor. Bu maça ve sezona ilişkin hazırlıklarının ilk bölümünü Avusturya’da gerçekleştiren ve burada oynadığı üç maçta üç beraberlik alan Kanarya, Avrupa dönüşü, evinde bir anlamda sezon açılışı niteliği taşıyan mücadelede Shakhtar Donetsk’i 2-1 mağlup etmeyi ve taraftarının yüreğine su serpmeyi başardı.



Fenerbahçe, Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibini Semih Şentürk ve Daniel Güiza’nın golleriyle geçerken yeni teknik direktör Luis Aragones, takımının oyununu değilse de mücadele azmini övdü.Geçen çarşamba oynanan bu maçın ardından geçen süreyi MTK maçının hazırlıklarıyla geçiren Sarı-Lacivertliler, bu randevunun tartışmasız favorisi.



En son dokuz yıl önce Budapeşte ekibi karşısında İstanbul’da 2-0 mağlup olan Fenerbahçe’yle bugünkü takım arasında kuşkusuz dağlar kadar fark var. Üstelik Macar futbolu artık eski görkemli günlerinin çok uzağında. Hele ki geçen sezon bu takımın Inter, PSV, CSKA Moskova, Sevilla ve Chelsea gibi takımları Saracoğlu’nda devirdiği düşünülürse, MTK’nın bu kez işi çok zor. Macar şampiyonu üstelik kendi ligine ilk hafta 3-1’lik mağlubiyetle başladı.



Fenerbahçe’nin geçen sezondan farklı olarak eksiklikleri ise Betis’e giden Mehmet Aurelio ve Kocaelispor’a transfer olan kaleci Serdar Kulbilge. Sakatlıkları süren Deivid De Souza ve Gökçek Vederson da eksikler arasında.



Luis Aragones'in 11'i

Beklentiler, MTK karşısında Fenerbahçe’nin oyuna şu isimlerle başlaması yönünde: Kalede Volkan, geride Gökhan Gönül, Lugano, Edu ve Roberto Carlos, orta sahada Selçuk, Kazım, Uğur Boral, Alex, ileride de Semih Şentürk ve Daniel Güiza. Emre Belözoğlu’nun ise yedek soyunması bekleniyor. Takımdan gönderilmesi gündemde olan Kezman ise, başka bir takımda Avrupa kupası maçına çıkabilmesi için kadroya alınmayabilir.

