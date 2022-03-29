Rakip takımın saldırısına uğrayan eski Suriyeli milli kaleci: Psikolojim bozuldu

Erzurum'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2'nci Bölge 3'üncü Grupta Yakutiye Belediyespor ile Serhat Ardahanspor futbol takımları arasında oynanan karşılaşmanın sonunda tekme ve yumruklar konuştu. Mücadeledenin ardından Ardahanspor kalecisi Samer Mslmani hedeflerin odağında yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 4 nolu sahada Pazar günü oynanan futbol müsabakasında istenmeyen görüntüler yaşandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2'nci Bölge 3'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yakutiye Belediyespor, konuk ettiği Serhat Ardahanspor'a 90+6 da Kemal Koçak'ın golüyle 1-0 mağlup oldu.

Oldukça gergin geçen maç sonunda ev sahibi ekibin futbolcuları, hakemin bitiş düdüğü ile rakip takımın futbolcularına saldırdı.

Maç esnasında top kendisine geldiğinde ağır hareketlerle oyunu sık sık yavaşlatan Ardahanspor kalecisi Samer Mslmani ise hedef noktası oldu.

Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı kavgada yaklaşık 15 kişinin arasında kalan Suriye uyruklu kaleci Samer Mslmani çeşitli yerlerinden yaralandı.

"Ben sadece futbol oynadım"

Evli ve 2 çocuk babası olan Mslmani, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ülkemde yıllarca kalecilik yaptım ve milli takımda oynadım. Savaşta evimize bomba düşmesi sonucu babam ve kardeşim öldü. Yedi yıldır Türkiye'de çeşitli kulüplerde oynadım. Üç aydır Serhat Ardahanspor'un kalesini koruyorum. Pazar günü oynadığımız maçı 1-0 kazandık. Maalesef maç sonunda olaylar çıktı. Rakip takımdan çok sayıda kişi bana vurdu. Allah ıslah etsin. Birçok yerimden yaralandım. Ben sadece futbol oynadım. Kimseye bir şey yapmadım. Maalesef onlar bana bunu yaptı. Olaydan sonra psikolojim çok bozuldu. Futbol Federasyonu nasıl bir ceza verecek onu bekliyorum. Taraftarlar da otobüsün lastiğini bıçaklamış. Biz dönüşte kaza yapabilirdik. Hepimizin hayatı tehlikeye girebilirdi" diye konuştu.