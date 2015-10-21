Rakip takımın formasını giydi diye 4 yaşındaki çocuğu tribünden atmaya kalktılar!

Türkiye, Kayserispor-Fenerbahçe maçında küçük taraftara yapılan çirkinliği konuşuyor. Recai isimli bir amigo, üstünde rakip takım forması var diye babasının yanındaki küçücük çocuğun üstüne yürüdü. Korkup ağlayan küçük futbolsever Türkiye gündemine oturdu.

"Kadıköy'de ağırlayalım"

’Lig TV’de yayınlanan görüntülerde çaresiz babanın çocuğunu korumak için üstündeki formayı kapatmak üzere montunu giydirmeye çalışması, bu sırada çocuğun ağlayarak babasının boynuna sarılması ve korkulu gözlerle bakışı, özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük tepki yarattı. Görüntüler, sosyal medyada günün en çok tartışılan paylaşımları arasında yer alırken, Fenerbahçe taraftarları yönetime küçük çocuğu Kadıköy’deki bir maçta ağırlamaları çağrısında bulundu.

"Bu adam bir daha stada girecek mi?"

İsminin Recai olduğu öğrenilen Kayserispor amigosunun küçücük bir çocuğa reva gördüğü muamele, büyük tepki çekerken, akıllara da şu soru takıldı: Tribün terörünü önlemek için onca tedbir alınır, yasalar çıkarılırken, böylesi adamlar yine o statlara girip, pazar günkü gibi davranışlarda bulunmalarına izin verilecek mi?

TFF işlem başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu, büyük infial yaratan olayla ilgili dün akşam şu açıklamayı yaptı:“Kayserispor-Fenerbahçe müsabakasında yaşanan olayla ilgili Federasyonumuz, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile görüşmüş ve gerekli işlemlerin 6222 sayılı Kanun çerçevesinde yapılmasını talep etmiştir. Küçük bir çocuk ve babasını tehdit eden kişilerin tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda takipçi olacağımızı kamuoyunun dikkatine arz ederiz.”