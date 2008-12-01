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Spor

Rakip takımı soydular

Hollanda amatör futbol takımlarından VV Leonidas Rotterdam oyuncularının, rakip takımın çantalarını çaldığı iddia edildi.

01 Aralık 2008 02:00

Hollanda amatör futbol takımlarından VV Leonidas Rotterdam oyuncularının, rakip takımın çantalarını çaldığı iddia edildi.

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden HLN'nin haberine göre, cumartesi günü RKAVV Leidschendam ile karşılaşan VV Leonidas Rotterdam takımının otobüsü, bir süre sonra polis tarafından bir benzinlikte durduruldu.

Otobüsten, RKAVV Leidschendam oyuncularının kayıp çantaları ve bunların içindeki forma, çamaşır ve ayakkabılarının çıkması üzerine de takımın 15 oyuncusu, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

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