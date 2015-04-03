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Spor

Rakip takım korner atarken kale direğine tırmandı!

Daniel Nadales: Rakip oyuncular çok uzun boyluydu

03 Nisan 2015 02:36

İspanya 4. Ligi'nde oynanan bir maç futbol sahalarında eşine ender rastlanacak bir olaya sahne oldu. Bir futbolcu rakip takımın kullandığı köşe vuruşunda kale direğine tırmandı.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Cuartes takımının kaptanı Daniel Nadales, Teruel ile oynadıkları maçta uyguladığı savunma tekniğiyle gündem oldu. Nadales rakip takımın kullandığı bir köşe vuruşunda, kale direğe tırmandı. Nadales maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Rakip oyuncular çok uzun boyluydu. Daha yükseğe zıplamak için aklıma gelen tek şey bu oldu. Doğal şekilde gelişen bir olaydı. Maçtan sonra kuralları okudum. Şimdi bu hareket nedeniyle ceza alabileceğimi biliyorum" diye konuştu.

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