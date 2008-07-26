Rakip Schalke 04

Tempo24 - Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampı ile devam eden Beşiktaş, kamp çerçevesindeki ilk hazırlık maçını milli futbolcu Halil Altıntop'un formasını giydiği Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 takımı ile yapacak.

Siyah-beyazlıların Schalke 04 ile yapacağı hazırlık maçı, bugün TSİ 20:00'de D-Smart 7. Kanal’dan naklen yayınlanacak. Beşiktaş, Schalke 04 ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Maccabi Haifa ve Turkcell Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor ile hazırlık maçları yapacak.

Fatih Tekke ile el sıkıştığı açıklanan siyah-beyazlıların, Bobo ya da Nobre'nin yüksek bir bonservis ücreti ile satılması durumunda milli futbolcu ile resmi sözleşme imzalamsı bekleniyor.