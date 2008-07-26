T24 LogoT24 Logo
Spor

Rakip Schalke 04

Beşiktaş, ikinci kampı çerçevesindeki ilk hazırlık maçını Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 takımı ile yapacak...

26 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampı ile devam eden Beşiktaş, kamp çerçevesindeki ilk hazırlık maçını milli futbolcu Halil Altıntop'un formasını giydiği Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 takımı ile yapacak.

 

Siyah-beyazlıların Schalke 04 ile yapacağı hazırlık maçı, bugün TSİ 20:00'de D-Smart 7. Kanal’dan naklen yayınlanacak. Beşiktaş, Schalke 04 ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Maccabi Haifa ve Turkcell Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor ile hazırlık maçları yapacak.

 

Fatih Tekke ile el sıkıştığı açıklanan siyah-beyazlıların, Bobo ya da Nobre'nin yüksek bir bonservis ücreti ile satılması durumunda milli futbolcu ile resmi sözleşme imzalamsı bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24