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Spor

Rakip Olympiakos!..

Galatasaray, UEFA Kupası 2. tur B Grubu'ndaki ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

23 Ekim 2008 03:00


Galatasaray, UEFA Kupası 2. tur B Grubu'ndaki ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İspanyol hakem Eduardo Gonzalez'in yöneteceği karşılaşma saat 21.15'te başlayacak.


Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor'u sahasında farklı mağlup ederek çıkış yakalayan Galatasaray, UEFA Kupası 2. tur B Grubu'ndaki ilk maçında bugün İstanbul'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.15'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Eduardo Iturralde Gonzalez yönetecek.

Gonzalez'in yardımcılıklarını, Juan Carlos Yuste Jimenez ve Jon Nunez Fernandez yapacak. Maçın 4. hakemi ise Jaiver Turienzo Alvarez. Karşılaşma D Smart'tan canlı yayınlanacak.

Grup maçlarına evinde alacağı 3 puanla başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıklarının ciddi olmadığı belirtilen Ayhan ve Sabri'nin bugün forma giymesi bekleniyor.


MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın sahaya De Sanctis, Sabri, Emre Aşık, Servet, Hakan Balta, Arda, Meira, Ayhan, Kewell, Lincoln, Baros 11'i ile çıkması bekleniyor.

Olympiakos'un ise, Nikopolidis, Papadopoulos, Antzas, Pantos, Domi, Torosidis, Patsatzoglou, Leto, Galletti, Diogo, Belluschi 11'i ile maça başlaması bekleniyor. 



 

Maçlar

 Saat 
A Schalke 19:15 PSG
A Twente 21:00 Racing
B Galatasaray 21:15 Olympiakos
B Hertha 21:30 Benfica
C Sevilla 21:45 Stuttgart
C Partizan 22:00 Sampdoria
D Udinese 20:10 Tottenham
D Dinamo Zagreb 21:45 NEC
E Heerenveen 21:45 Milan
E Braga 22:15 Portsmouth
F Zilina 19:30 Hamburg
F Aston Villa 22:15 Ajax
G Kopenhag 21:45 St Etienne
G Rosenborg 21:45 Club Brugge
H CSKA Moskva 19:00 Deportivo
H Nancy 21:45 Feyenoord

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