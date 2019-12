Rakip gazeteye Murdoch baskını

T24 - Medya imparatoru Rupert Murdoch’ın oğlu James, babasına ait gazetelerin İngiltere’deki seçime müdahalesini kapağından eleştiren bir ilan yayımlayan Independent’ı basarken, yayın yönetmenine küfürlü bir şekilde bağırdı.





İngiltere’de de gazete sahibi olan Avustralyalı medya imparatoru Rupert Murdoch’ın oğlu James Murdoch, babası hakkında olumsuz bir ilan yayımlayan rakip gazete Independent’ın binasına baskın düzenledi. Babasına ait News Corp. şirketinin Avrupa ve Asya Yönetim Kurulu Başkanı olan James Murdoch, Independent Genel Yayın Yönetmeni Simon Kelner’e küfürlü bir şekilde bağırdı. Independent çalışanları, Murdoch’ın baskınını “Mafya ziyareti gibiydi” diye anlattı.





Milliyet gazetesinin haberine göre Independent geçen çarşamba günü ücretsiz olarak dağıttığı 300 bin gazeteyi Rupert Murdoch’ı hedef alan bir kapak ilanıyla yayımladı. İlanda, “Seçimin sonucuna Rupert Murdoch değil siz karar vereceksiniz” yazıyordu. Gazeteyi gören James Murdoch, News Corp bünyesindeki Times ve Sun gazetelerinin yayıncısı News International’ın Yönetim Kurulu Başkanı Rebekah Brooks’u da yanına alarak Independent’a gitti. Oğul Murdoch, yazı işleri masasında ertesi günkü gazeteyi hazırlayan Independent Genel Yayın Yönetmeni Simon Kelner’in yanına hışımla gitti ve elindeki Independent’ı havada sallayarak, “Ne s....im yapmaya çalışıyorsun sen?” diye bağırdı. Independent çalışanları olan biteni şaşkınlık içinde izlerken Kelner, Murdoch ve Brooks’u odasına davet etti. Üçlünün, odada 15 dakika boyunca ateşli bir şekilde tartışmasının ardından Murdoch ve Brooks binadan ayrıldı. Kelner daha sonra odadan çıkarak, Murdoch’ın, söz konusu ilanla babasının adının lekelendiğinden şikâyet ettiğini söyledi.







Western filmi ‘Dodge City’ gibi







Bir Independent muhabiri, yaşananları anlatırken, 1939 yapımı Western filmine atıfta bulunarak, “Dodge City’den bir sahne gibiydi. Murdoch gözleriyle odayı tarıyordu. ‘Nerede o?’ dediğini duyar gibiydik” dedi. Başka bir muhabir de, Murdoch’ın baskınını, “mafya ziyaretine” benzetti.

Rupert Murdoch’a ait olan The Sun ve News of The World gazeteleri, İngiltere’de 6 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti’yi destekleme kararı almıştı. Independent, kavga çıkaran ilanıyla, gazete sahiplerinin siyasete müdahale etmesini eleştirmeyi amaçlıyordu. Murdoch, 2007’de Lordlar Ka-marası’nda yaptığı bir konuşmada, gazetelerinde yayımlanan başyazılarda etkisinin bulunduğunu söylemişti. Murdoch’ın gazetelerinden Sun da, 1992’deki seçimi John Major’a kendilerinin kazandırdığını iddia etmişti.







Dünyayı yöneten 50 kişiden biri







Önce Avustralya’da “Adelaide” isimli bir gazete kuran Murdoch (69) bir süre sonra yurtdışına açılarak İngiltere, ABD ve Asya’da da medya pazarına girdi. Amerikan yasalarının yalnızca ABD vatandaşlarının televizyon kanalına sahip olmasına izin vermesi nedeniyle Murdoch 1985’te ABD vatandaşlığına geçti. Sahibi olduğu şirketler arasında 20th Century Fox; İngiliz Sky Tv; İngiltere’de The Sun, News of The World, The Times gazeteleri; ABD’de ünlü finans gazetesi Wall Street Journal da bulunuyor. Murdoch, 6.3 milyar dolarlık servetiyle Forbes’ın milyarderler listesinde 117. sırada, Newsweek dergisinin 2008’de yayımladığı “dünyayı yöneten 50 kişi” listesinde de 39. sırada yer almıştı.







Sahibi eski KGB ajanı







The Independent, geçen ay eski KGB ajanı Rus milyarder Alexander Lebedev tarafından satın alındı. Yalnızca 1 sterlin ödeyerek The Independent ve gazetenin pazar günü yayımlanan versiyonu Independent On Sunday’ı aldığı bildirilen Lebedev, geçen yıl da 1 sterline akşam gazetesi Evening Standard’ı almıştı. Independent’ın 15 milyon sterlinlik borcunu da devralan Lebedev, gazeteye milyonlarca sterlin yatırım taahhüdü verdi. Lebedev’in, Rusya Başbakanı Vladimir Putin’e yakın olduğu belirtiliyor. Lebedev’in önemli enerji şirketlerinde ortaklıkları var.







Hangi gazete kimi tutuyor







İngiliz gazeteleri, genel seçimler öncesinde şu şekilde tavır koydu:





Daily Telegraph: Muhafazakâr Parti



The Times: Muhafazakâr Parti.



The Guardian: İşçi Partisi



The Independent: “Bağımsız” anlamına gelen adından da anlaşılacağı gibi bağımsız ve tarafsız durmak amacıyla kurulsa da Liberal Demokratları destekler gibi bir görüntü çiziyor



Daily Mail: Muhafazakâr Parti



The Sun: Muhafazakâr Parti



Daily Mirror: İşçi Partisi



News of The World: Muhafazakâr Parti