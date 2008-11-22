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Rakip Ankaragücü

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe bugün saat15:00'te karşı karşıya geliyor

22 Kasım 2008 02:00

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.00'te Ankaragücü ile Fenerbahçe mücadele edecek.


Lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste aldığı puanlarla yükselişe geçen Fenerbahçe, Ankara'ya çok önemli oyuncularından yoksun geldi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Roberto Carlos, Semih Şentürk ve Tümer'in yanı sıra Uğur Boral, Burak Yılmaz, Deniz, Önder Turacı ve Can Ankara'ya getirilmedi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bugün saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe'nin bugünkü maça; Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Edu, Lugano, Vederson, Deivid, Selçuk Şahin, Josico, Emre Belözoğlu, Alex ve Güiza onbiri ile çıkması bekleniyor.

Ankaragücü'nde ise hafif sakatlığı bulunan kaleci Serkan'ın iyileştiği ve bugünkü maçta takımdaki yerini alacağı, sakatlığı süren Chaabani'nin ise Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ankaragücü'nün sahaya; Serkan Kırıntılı, Elyasa, Dos Santos, Burak Özsaraç (Tolga Doğantez), İlkem, Gökhan Emreciksin, Cem Can, İbrahim Ege, Murat Erdoğan, Jaba ve Mehmet Yılmaz (Iglesias) onbiri ile çıkması bekleniyor

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