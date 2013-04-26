Rakının vergi oranları arttırıldı

2007 yılında rakı üreticilerince kurulan derneğin yöneticileri, vergi oranlarındaki değişiklikler nedeniyle Türk rakısının yabancı içkilere karşı pazarda büyümesinin durduğu ve küçülme tehlikesi yaşadığını açıkladı.

Türk rakı üreticilerinin tek çatı altında toplandığı Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği'nin (GİSDER) 3'üncü yönetim kurulu toplantısı, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Antalya Alkollü İçecekler AŞ ev sahipliğinde gerçekleşti. GİSDER'in toplantısına Egemen Demirtaş (Efe İçecek), Bülent Sarper (Sarper İçecek), Osman İmre (Anadolu Alkollü ve Alkolsüz İçecekler), Cem Bülent Erdoğan (Efe Alkollü İçecekler), İsmail Karaman (Antalya Alkollü İçecek), Tanzer Şahinyılmaz (Topkapı İçecek) ve GİSDER Genel Sekreteri Tülay Aktan katıldı.

Türkiye'de yıllık rakı üretiminin 45 milyon litre ve 2 milyar liranın üzerinde ticaret hacmine sahip olduğunu belirten GİSDER Başkanı Egemen Demirtaş, 1 litre ile 5 cl boylarında ambalajlarda üretimi yapılan Türk rakısının satışlarının yüzde 80'ini, halk arasında 'küçük' ve 'büyük' olarak adlandırılan 35'lik ve 70'lik rakıların oluşturduğunu kaydetti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çınar'ın haberine göre,GİSDER'in amacının Türk rakısının bulunduğu yeri kaybetmemesi olduğunu belirten Egemen Demirtaş, Türkiye içki sektöründe tekelin bitmesiyle yabancı içki oranının çok ciddi arttığını söyledi. Bu şekilde birçok Avrupa ülkesinin kendi geleneksel içkilerini kaybettiğini dile getiren Demirtaş, şunları söyledi;

'Tekel bitiyor, rekabete açılıyor ve kendi geleneksel içkilerini yavaş yavaş yavaş kaybediyorlar. Türk rakımızda da bu tehlike aslında var. Türk rakısının yıllık pazar hacmi büyümüyor ne yazık ki. Diğer tüm alkollü içki kategorileri büyürken, Türk rakısı büyümüyor.

Son vergi düzenlemelerinde bir miktar ithal ürünlerin vergilerinin rakıya karşı avantajlı hale gelmesi, burada önemli rol oynadı. Özellikle viskide vergi azaltıldı, rakıda ise bir miktar vergi artışı oldu. Vergi oranları birbirine yaklaştı.

Yunanistan'ın yerli içkisi uzonun vergisi 1 Euro ise yabancı ithal içkilerin vergisi 2 Euro'dur. Bu 1'e 2 örnek varken, biz vergi oranlarımızı gittikçe yaklaştırıyoruz. Dolayısıyla bu Türk rakısını olumsuz etkiliyor. Diğer içki kategorileri yüzde 15, 20, 30 büyürken Türk rakısı büyümüyor. Büyümemesi problem mi? Bugün olmayabilir ama küçülme tehlikesini biz görüyoruz.'

Türk rakı sektöründe güzel gelişmeler olduğunu da aktaran Egemen Demirtaş, 2004'te tekelin bitip rekabete açılmasıyla sadece rakı olarak bilinen ürünün çok çeşitlendiğini söyledi.