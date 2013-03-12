İşadamları Derneği Başkanı ve İzmir Kordonboyu’ndaki 120 içkili mekânın temsilcisi Ömür Şanlı AKP’ye üye oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, “İzmir’de AK Parti mi rakı masalarına yaklaşıyor... Yoksa rakı masaları mı AK Parti’ye...” dedi.

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’te “Rakıların efendisi AK Parti’de” başlığıyla yayımlanan (12 Mart 2013) yazısının o bölümü şöyle:

Rakıların efendisi AK Parti'de

Hafta sonu İzmir’deydik.

Hava kapalıydı, şehrin pek keyfini çıkardığımız söylenemez.

Ancak döndüğümüz pazar günü gazetecilik açısından ilginç bir şeyle karşılaştık.

O gün Hürriyet Ege gazetesinin manşetinde şu haber vardı.

“Kordon sürprizi...”

Altında büyük bir fotoğraf.

Koyu renk elbiseli bir kişi, uzun saçlı birinin yakasına rozet takıyor.

Şimdi gelin, fotoğrafın altındaki yazıyı okuyalım:

“CHP’den aday adayı İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı AK Partili oldu.”

Eğer İzmirli değilseniz, bu haber sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir.

Ancak Şanlı’nın özelliklerine bakarsanız, iş değişiyor.

* * *

Ömür Şanlı Trakya kökenli bir İzmirli. Ailesi Selanik göçmeni.

Son seçimde CHP’den aday adayı olmuş.

Bu fotoğrafa özellik kazandıran asıl kimliği ise şu:

Kendisi, Kordonboyu’ndaki 120 içkili mekânın temsilcisi.

Yani Türkiye’de rakı ve şarabın en fazla tüketildiği iki-üç coğrafyadan birinin.

Geçmişte söylediği şu sözler hâlâ kulaklarda:

“Atatürk’ün doğup büyüdüğü topraklarda doğdum. CHP’yi her zaman Atatürk’ün bir emaneti olarak gördüm. Babadan, dededen CHP’liyiz.”

Rozet takıldıktan sonra kendisine niye böyle bir karar aldığı sorulunca da şu cevabı vermiş:

“Dün dündür, bugün bugün...”

* * *

Peki durup dururken niye böyle bir karar?

İşini gördürmek derseniz, bağlı olduğu yer Konak ilçesi.

Belediye başkanı CHP’li.

Hadi orası cadde olduğu için Büyükşehir’e bağlı deyin.

Oranın belediye başkanı da CHP’li...

Öyleyse niye?

* * *

Ömür Şanlı’nın tören sırasında söylediği sözlere bakalım:

“AK Parti’nin İzmir’deki sıkıntısı önyargı. Parti içinde yaşam tarzına saygı gördüm.

Kırmızı çizgilerime dokunurlarsa ben de AK Partili olmam.”

Biraz geriye dönelim.

Şanlı son seçimde Kordon esnafının ve Balkan Rumeli Platformu esnafının baskısıyla CHP’den aday olduğunu söylüyor.

Merak ettim.

Acaba aynı çevreler şimdi onun AK Parti’den mi aday olmasını istiyor.

Yani arkasında gerçekten de, hayatını “içki içmeyi seven insanlardan” kazanan bir caddenin esnafı mı var?

Eğer böyleyse, İzmir’de bizim göremediğimiz bazı gelişmeler de var demektir.

İzmir esnafı merkez sağ geleneğine mi dönüyor?

* * *

Benim merak ettiğim şu:

İzmir’de AK Parti mi rakı masalarına yaklaşıyor...

Yoksa rakı masaları mı AK Parti’ye...