Rakıdaki vergi viskiyi solladı

Avrupa ülkeleri kendi milli içkilerini vergisel olarak desteklerken Türkiye’de rakıdaki ÖTV oranı ilk kez viskiyi geçti. 70’lik rakıdaki vergi 33.93 liraya yükseldi, viskininki 32.61 lira düzeyinde kaldı.

Yeni yılın ilk ÖTV artışlarıyla birlikte milli içki olarak bilinen rakıdaki vergi yükü viskinin üzerine çıktı. Rakıda asgari maktu vergi tutarının yüzde 15 artmasıyla 1 litre rakıda saf alkol içeriği başına ÖTV 107.72 liraya yükseldi.

Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği (GİSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Demirtaş, yapılan zamlar sonrası rakıdaki verginin viskiden daha yüksek hale geldiğini söyledi. Demirtaş, “Viskide litre saf alkol içeriği başına ÖTV 124.23 TL’de kaldı. Rakıda ÖTV 107.72 TL’ye yükseldi. Ama rakının alkolü, üretim yöntemi nedeniyle 45 derece. Viskinin genelde 37.5 derece. Bir şişe 70 cl’lik viski için ÖTV 32.61 TL civarında kalıyor. Bir şişe 70 cl’lik rakı için ÖTV 33.93 TL” dedi.

Yüzde 13 zam bekleniyor

Vatan’da yer alan habere göre, Demirtaş şöyle devam etti:

“Bizi en çok şaşırtan husus Türkiye’de üretilen rakı ve votkaya yüksek artış gelirken, ithal ürünlerle sağlanan viskiye artış gelmemesi oldu. Yerli üretimin desteklenmesi hassas bir konu. Raflarda artık ithal viskilerin rakıdan daha ucuza satılması söz konusu olabilecek. Belirli kategorilerde ÖTV artışı yapılmaması bizi üzdü. Biz bu kültüre ait olan rakıyı 10 yıl sonra ithal içkilere terk mi edeceğiz. Pazarda fiyatların artışıyla daralma bekliyoruz. En büyük endişemiz bu. Rakıya yüzde 12-13 civarında bir zam söz konusu olabilir.”

Tüketim yüzde 8.5 düştü

Vergi artışlarıyla birlikte son 4 yıldır rakı tüketimi sürekli düşüyor. Türkiye’de 2013’te 42.3 milyon litre rakı içildi. 2014’ün 9 ayında rakı tüketimi yüzde 8.5 düşüşle 25.5 milyon litreye indi.

Zammın enflasyona etkisi 0.5 puan

Bankacıların hesaplamalarına göre içki ve sigarada gerçekleşen ÖTV artışının enflasyona etkisi 0.50 puan olacak. Ekonomistler alkol ürünlerinin enflasyon içerisindeki payının düşük olması nedeniyle etkinin büyük bölümünün sigara fiyatlarından kaynaklı olacağını belirtti. Uzmanlar sigara fiyatlarına zam yapılmaması halinde enflasyona etkinin sıfıra yakın olacağını yüzde 5 zam halinde etkinin 0.25 puan, yüzde 10 zam halinde etkinin 0.5’e çıkabileceğini hesapladı. Konuyla ilgili açıklama yapan ekonomi yetkilileri, “Sigara fiyatlarında adet başına olan ve 0.1971 TL’de sabit tutulan asgari maktu vergi var. Bu tutar her ne kadar sabit tutulsa da bir hafta içinde otomatik olarak TÜİK’in Yİ-ÜFE oranına göre artacak. Bir pakette 20 sigara olduğu düşünüldüğünde 3.942 TL asgari maktu vergi oluşuyor. Paket başına 3.942 TL’si asgari maktu ve yeni güncellenen 0.1866’si maktu olmak üzere toplam 4.1286 TL ÖTV alınacak” dedi.