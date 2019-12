Rakıda hatalı bandrol tartışması büyüyor

Burgaz Rakı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Katnaş, şişelerinde çıkan farklı bandrollerin hatadan kaynaklandığını ve bu hatanın her şirkette olduğunu söyledi. Katnaş, kasıtlı olarak yanlış yaptığından şüphelendikleri için 3 kere operatör değiştirdiklerini de açıkladı.



Manisa ve Lüleburgaz'da yapılan denetimlerde 70'lik rakı şişeleri üzerinde 20'lik şişelere ait bandrollerin çıkması nedeniyle vergi kaçırdığı iddia edilen Burgaz Rakı kendini savundu.



Referans gazetesinin haberine göre bandrol hatalarına tüm firmalarda rastlandığını söyleyen Burgaz Rakı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Katnaş, "2008'de 33 milyon şişe şişelendi. Firmamızın 4 bin civarında hatalı tanımlanmış bandrolü tespit edildi. Bunun bazı firmalarda 100 binlere vardığını duyuyoruz. Asıl neden pazar payımızı artırmamız. Bu durum rakiplerimizi rahatsız etti. Bu hataların kasıtlı olarak yapılabileceğinden şüphelendiğimiz için de üç kere operatör değiştirdik" dedi.



Burgaz Rakı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Katnaş ve Genel Müdür Habib Kurt, dün bir basın toplantısı düzenleyerek suçlamaları yanıtladı. Burgaz'ın kaliteli ve uygun fiyat politikasıyla 3.5 yılda pazar payını yüzde 30'lara getirmesinin rakip firmaları rahatsız ettiğini söyleyen Burgaz Rakı Genel Müdürü Habib Kurt, bu nedenle bir karalama ve saldırı kampanyası yürütüldüğünü belirtti. Alkollü içkilerde bandrol uygulamasının 2007 yılında başladığını hatırlatan Kurt, bandrol hatalarının her firmada olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"10 Temmuz 2008 tarihinden itibaren 15 Ocak 2009 tarihine kadar üretim esnasında bandroller üzerine gözle görülemeyecek bir kodlama ile ürün hacim ve nitelik (20 cl rakı, 35 cl votka v.b) bilgileri kodlanmaya başlandı. Son derece komplike olan bu sistemde bizde de diğer üretici firmalarda da zaman zaman insan faktörüne dayalı kodlamalarda yanlışlıklar olmuştur. Üretici firmaların hiçbirinde bandrolün kontrol edilmesi için gerekli okuma cihazları mevcut değil. Bu nedenle yaşanan bu olumsuzluklar bandrol üreticisi olan Sicpa-Assan firmasına iletildi. Şirket bildirilen bu olumsuzlukları dikkatli ve hassas bir şekilde değerlendirerek, 15 Ocak 2009 tarihinden itibaren bandrollerde gözle görülebilir şekilde hacim bilgilerine yer verdi."



Vergi bandrole göre ödenmez



Sektörün kendilerine yönelik suçlamalarına örnek olarak alkollü içecek üreticilerini biraraya getiren Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği'nin (GİSDER) verdiği 'Vergisi ödenmeyen rakı kirlidir' şeklinde gazete ilanlarını gösteren Kurt, "Yazıda yanlış hacim aktive edilen bandrol nedeniyle vergi kaçırıldığına yönelik, anlamsız bir suçlama var. Burada her ne kadar direkt Burgaz'dan bahsedilmemiş olsa da ilanda yer almayan tek firma Burgaz'dır. GİSDER üyeleri de çok iyi biliyorlar ki, vergi bandrole göre ödenmez. Vergi beyan esasına göre fatura üzerinden ödenir" dedi.



Burgaz'ın toplamda 340 milyon TL sadece 2008 yılında ise 155 milyon TL ÖTV ödediğini aktaran Kurt, herhangi bir vergi borçları bulunmadığını söyledi. GİSDER üyeleri arasında ise 8 aydır bir kuruş dahi vergi ödemeyen firmalar olduğunu ifade eden Kurt, ayrıca kurulduğundan beri ÖTV veya KDV ödemediği bilinen firmalar olduğunu belirtti.



2008 yılında sektördeki üreticilerin, AB uyum sürecinde zarar görmemesi, haksız rekabetin önlenmesi gibi amaçlarla kurulan Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği'nin (GİSDER) zaman içerisinde amacına uygun faaliyette bulunmadığını söyleyen Burgaz Rakı Genel Müdürü Habib Kurt, dernekten 13 Haziran 2008'de ayrıldıklarını vurguladı.



GİSDER: 4 bin değil 190 bin şişe hatalıydı



Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği'nden yapılan açıklamada, "Burgaz Rakı tarafından yanlış bandrol kullanımıyla ilgili açıklama gerçekleri yansıtmamaktadır" denildi.



Burgaz Rakı'nın 4 bin civarında hatalı bandrol olduğunu belirttiği hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi: "Oysa gerçek rakamlar bunun çok çok üzerindedir. Yalnızca haftasonunda Burgaz'a ait 5 gizli depoda yapılan aramalarda 190 bin şişede yanlış bandrol kullanıldığının tespit edildiğine ilişkin haberler gazetelere yansımıştır. Ufak tefek bandrol hataları tabii ki her firmada olabilir.



Ancak Burgaz Rakı'da rastlanan hatalı bandrol kullanımı yanlışlıkla ortaya çıkabilecek rakamların çok ötesine geçmektedir. Yine Burgaz Rakı yöneticilerince yapılan açıklamada vergilendirmenin beyan usulüne göre yapılmakta olduğu belirtilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 70 cl'lik şişelerin üzerine 20 cl'lik bandroller yapıştırılması yoluyla satışı yapılmış görünen ve dolayısıyla vergi beyanına konu olacak tutarın aşağı çekilmesidir. Rakıda vergilendirme beyana göre yapılmaktadır, ancak yanlış bandrol kullanılması durumunda beyan edilen rakam düşük kalmakta ve böylelikle vergi kaçırmak mümkün hale gelmektedir."



TMSF'nin değer tesbiti sürüyor



Bu arada Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Burgaz'ı satış hazırlığında olduğuna ilişkin haberlere de yanıt veren Kurt, şirketin TMSF ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına bir uyumsuzluğu söz konusu olmadığını söyledi. Kurt, TMSF'nin Burgaz'la ilgili satış kararı aldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Kurt, bu arada sektörde halen pazar lideri olan firmanın Burgaz Rakı'yı sattırmamak için bazı baskı ve yaptırımlar uyguladığını iddia ederek haksız rekabet nedeniyle 12 Ocak 2009'da Rekabet Kurulu'na şikâyet ettiklerini de açıkladı. Öte yandan TMSF yetkililerinden alınan bilgilere göre ise Burgaz Rakı'nın değer tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.



Rakı pazarına ilişkin bilgiler artıyor



* Türkiye'de yılda 45 milyon litre rakı üretiliyor.

* Pazarın büyüklüğü yaklaşık 1,6 milyar TL civarında.

*Krizin rakı pazarını 2009'da yüzde 4 daraltması bekleniyor.

* 278 bin kişi doğrudan, 1.3 milyon kişi dolaylı geçimini rakıdan kazanıyor.

* Alkollü içkilerin yüzde 75'i Ankara'nın batısında tüketiliyor.

* Kişi başı alkol tüketiminin en yüksek olduğu şehir İzmir.

* Toplam nüfusun yüzde 46'sı alkol kullanıyor.

* Pazarda dört oyuncu var. Mey, Burgaz, Efe ve Antalya Girişim Grubu.

* Pazar paylarında son durum ise şöyle:

* Mey'in yüzde 63.7, Burgaz yüzde 28.2, Efe yüzde 5.1.



TAPDK'dan bandrol imha yanıtı



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, Kurum görevlilerinin bugüne kadar, alkollü içki bandrolü imha işleminde hiç yer almadığını, böyle bir alkollü içki imha işlemini kapsayan ve TAPDK görevlisinin imzasını taşıyan bir tutanak bulunmadığını kaydetti. Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, basında yer alan "Bandrol vurgunu nasıl yapılıyor" başlığı altında, firmaların TAPDK'ya başvurmak suretiyle o yıl ne kadar üretim yapacaklarsa o oranda bandrol alımı yaptığı ancak, art niyetli olan imalatçıların aldığı bu bandrollerin yarısını kullanıp yarısını da "Artık başka ürün imal etmeyeceğim" diyerek imha ettiği, daha sonra ise TAPDK görevlisinin imzasını da taşıyan ve imha edildiği belirtilen bandrollerin piyasaya sürüldüğü şeklindeki haberle ilgili olarak, yazılı bir açıklama yaptı. Küçük "Söz konusu haberde ifade edilenin aksine TAPDK görevlileri, bugüne kadar alkollü içki bandrolü imha işleminde hiç bulunmamış olup, böyle bir alkollü içki imha işlemini kapsayan ve TAPDK görevlisinin imzasını taşıyan bir tutanak bulunmamaktadır." dedi.