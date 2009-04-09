Rakıcılar arasında kavga

‘Sahte değil hatalı’

‘Ucuz fiyat’la pazarda ikinci oldu



ÖTV hesabında bandrol belirleyici

TAPDK, Burgaz’da bandrol incelemesini sürdürüyor



Merkez ‘temiz’ çıktı

Burgaz Rakı ile Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği (GİSDER) çatısı altındaki rakı üreticileri arasındaki gerginlik GİSDER’in gazetelere verdiği tam sayfa ilanla yeni bir boyuta taşındı. Mey, Efe, Beylerbeyi, Anadolu ve Topkapı markalarının da aralarında bulunduğu GİSDER üyelerinin ilanında ‘Vergisini ödemeyen rakı kirlidir’ başlığı dikkat çekti. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Burgaz Rakı’daki sahte bandrol iddialarının araştırılması için özel bir ekiple çalışma başlatmıştı.Milliyet Gazetesi’nde yer alan haberde Burgaz Rakı Türkiye Satış Müdürü Habib Kurt, ilana ilişkin görüşünü şöyle aktardı: “İlanı gördüğümüzde çok üzüldük. Henüz ispatlanmış bir suç olmamasına rağmen sektör bizi karalama kampanyası başlattı. Tutanaklarda, tek bir adet bile sahte bandrole ilişkin tespit yok. TAPDK incelemesi sürüyor. Sektördeki oyuncular bu ilanla bizi piyasadan silip, pazar payımıza sahip olmaya çalışıyorlar.”Henüz tespit yapılmadığı halde sahte bandrol suçlamasının gündeme getirilmesini anlamadıklarını kaydeden Kurt, şöyle devam etti:“Gerçek olan ifade, hatalı tanımlanmış ürün olmalıydı. Bandrol üzerine gözle görülmeyen, ancak Sicpa-Assan mobil kontrol cihazıyla elektronik olarak aktive edilen ve mobil cihaz ile okunabilen kodların uygulanmasında bir çok aksaklık yaşandı. Hatta bu hatalı tanımlamalar, bizzat TAPDK görevlileri tarafından tespit edilip tutanağa bağlandı.Yani bu durum, üretim esnasında Sicpa Assan şirketinin yanlış bandrollemesi nedeniyle oluştu. Aynı makine 35cl’lik rakılarda da 150 cl bandrolü tanımlıyor. O da bizim firmamızın aleyhine olan bir durum. Neden kimse bundan bahsetmiyor?”Milliyet’in konuyla ilgili görüşlerine başvurmak istediği GİSDER Başkanı ve üyeleri ise dün bu konuda açıklama yapmak istemediler.Batık Sümerbank’ın sahibi Hayyam Garipoğlu’na ait Burgaz Rakı 2004’te Kırklareli-Lüleburgaz’da 40 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. Birkaç yılda “ucuz fiyat” politikasıyla, rakı piyasasının yüzde 20’sine sahip oldu. Burgaz, 25 rakı çeşidinin bulunduğu ve 70’lik şişe fiyatlarının 25-40 TL arasında değiştiği pazarda, 70’lik votka ve rakı fiyatını 19.90 TL’ye çekti. Burgaz Rakı’nın bu “radikal” fiyat hamlesi, rakipleri tarafından şüpheyle karşılandı. Buna karşın Burgaz Rakı’dan yapılan açıklamalarda, düşük fiyatın arkasında “yüzde 100” Türk şirketi olmanın yarattığı maliyet avantajlarının olduğu belirtildi.Rakının ÖTV’si litre üzerinden hesaplanıyor ve ürünün büyüklüğüne ilişkin bilgiyi içeren bandroller de bu hesapta belirleyici rol oynuyor.Şişelenen rakılara hacmine uygun bandroller yapıştırılıyor.Üretici firma, bu bandrollere uygun tutarda ÖTV’yi devlete ödüyor. 70’lik rakının ÖTV’si 11.27 TL iken 20’lik rakının ÖTV’si 3.22 TL düzeyinde.Dolayısıyla 70’lik rakı şişelerine 20’lik şişenin bandrolünün yapıştırılması, devlete ödenmesi gereken ÖTV’nin üçte ikisinin üretici firmanın cebinde kalması anlamına geliyor.Kanunun bandrol, etiket, hologram gibi ambalaj unsurlarını düzenleyen maddesi uyarınca, taklit ya da niteliğe uygun olmayan ürünleri ticari amaçla bulunduranlarla, bandrolleri amacı dışında kullananlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.Burgaz Rakı’da sahte bandrol olayı, 3-4 Şubat 2009’da Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde gündeme geldi. Burgaz Rakı ürünleri satan Ersoy AŞ ve Zeynep Gıda’da denetim yapan vergi müfettişleri, Burgaz’a ait 1684 adet 70’lik rakı ve votka şişelerinin 20’lik bandrolle kaplandığını tespit ettiler. Buna ilişkin olarak yasal işlem başlatıldı.Ardından 9 Mart 2009’da Maliye Bakanlığı yetkilileri, Burgaz Rakı’nın Lüleburgaz’daki dağıtım deposu olan Trakya Pazarlama ve Dağıtım’a baskın düzenledi. Güvenlik güçlerinin de katıldığı arama sonrasında, toplam 2 bin 640 şişede “niteliğine uygun olmayan bandrol uygulaması” tespit edildi.Bunun üzerine Hayyam Garipoğlu’nun borçları nedeniyle Burgaz Rakı’nın yönetim kurulunda bir üye ve denetçiyle temsil edilen TMSF, Maliye Bakanlığı, Tütün ve Alkollü İçkiler Denetleme Kurumu (TAPDK) ve emniyete ihbarda bulundu. Burgaz Rakı’nın Evrensekiz beldesindeki ana üretim merkezi olan Burgaz Rakı fabrikasında yapılan soruşturma neticesinde, herhangi bir bandrol usulsüzlüğüne rastlanmadı.Bu arada, olayı soruşturan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, incelenmek üzere TAPDK’ya alkollü içki numuneleri gönderdi. Bu numunelerin bir kısmı için sonuç raporu verilirken bir kısmı için de analizlerin devam ettiği öğrenildi.TAPDK’nın denetim elemanları da olayla ilgili incelemelerine başladı. İddiaların doğruluğunun tespiti halinde, TAPDK da olayla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacak.