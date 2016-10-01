Rakibinin yüzüne tekme atan futbolcuya 4 yıl men

Şilili kaleci Claudio Abarca, rakip oyuncunun yüzüne attığı tekme nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası aldı
01 Ekim 2016 20:45
Şili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, üçüncü ligde General Velazquez ile Estacion Central arasında oynanan lig maçında rakibine kasıtlı tekme atan kaleci Claudio Abarca'ya futboldan 4 yıl men cezası verildiği belirtildi.
General Velazquez kalecisi Abarca'nın, Estacion Central'ın forveti Diego Diaz'a attığı şiddetli tekme, adli bir boyut da kazandı.
Tekmenin ardından sahaya giren emniyet güçlerince göz altına alınan Abarca, geceyi polis merkezinde geçirdi ve hakkında soruşturma açıldı.
Şilili kalecinin tekme attığı Diaz'ın ise çenesinde 3 kırık meydana geldi ve hastaneye kaldırıldı.