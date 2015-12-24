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Spor

Rakibinin yüzüne tekme atan futbolcuya 2 yıl men

Mehmet Değrimenci, faul nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından yerde yatan rakibinin yüzüne tekme atmıştı

24 Aralık 2015 19:55

Aydın 1. Amatör Futbol Ligi'ndeki müsabakada Dallıcasporlu Kayhan Karakaş'ın yüzüne tekme atan Nazilli Sanayisporlu oyuncu Mehmet Değirmenci'ye 2 yıl futboldan men, ardından da 21 maçta oynamama cezası verildi.

Nejat Doyuran başkanlığında toplanan Aydın Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Nazilli Sanayisporlu Mehmet Değirmenci'ye Dallıcaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı oy birliğiyle 2 yıl futboldan men ve bu cezanın bitmesinin ardından 21 müsabakada oynamama cezası verdi.

Mehmet Değrimenci, Dallıcaspor-Nazilli Sanayispor maçında Kayhan Karakaş'a yaptığı faulün ardından kırmızı kartla cezalandırıldıktan sonra yerde yatan rakibinin yüzüne tekme atmıştı.

 

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