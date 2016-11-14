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Spor

Rakibinin şortunu indiren Dzeko kırmızı kart gördü

Yunanistan-Bosna Hersek maçında, Dzeko, Sokratis'in şortunu indirince kırmızı kart görmekten kaçamadı

14 Kasım 2016 12:15

2018 Dünya Kupası elemelerinde Yunanistan ile Bosna-Hersek arasında oynanan maça Edin Dzeko'nun yaptığı hareket damga vurdu.

Bosna-Hersek'in yıldız golcüsü Edin Dzeko, maçın 76. dakikasında Sokratis'le girdiği bir ikili mücadele sonrasında yerde kalınca sinirlerine hakim olamadı.

Golcü oyuncu yerde Sokratis'in bacakları arasından kurtulmayı başaramayınca bir anda rakibinin şortunu indirdi.

Maçın 12. dakikasında bir sarı kart gören Dzeko, bu hareketinin ardından ikinci sarı kartını görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

 

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Edin Dzekoşortkırmızı kart

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