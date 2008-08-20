Rakibinin omzunu ısırdı!

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İşçiler Spor Salonu'ndaki oyunların boks müsabakalarında 81 kilo çeyrek finalinde Tacik Dzhakhon Kurbanov, rakibi Kazak Yerkebulan Shynaliyev'i, 3. raundun 17. saniyesinde omuzundan ısırdı.



Olaydan sonra neye uğradığını şaşıran Shynaliyev, sinirli bir biçimde kanlar içinde kalan kolunu hakeme gösterdi. Olaydan önce, sürekli rakibini tutan ve taciz eden Kurbanov, hakemler tarafından uyarılmıştı. Oyunlardaki ilk maçında geçen hafta Dünya Şampiyonu Abbos Atoev'i yenen 22 yaşındaki Kurbanov, 2005 Asya Şampiyonası'nda 75 kiloda şampiyon olmuştu.

