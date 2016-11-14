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Spor

Rakibini 20-0 yenen futbolcularının primlerini kesti!

Ordu'da Amatör Küme takımlarından Ulubey Belediye Başkanı, oyuncularının, rakibine saygısızlık yaptığını söyledi

14 Kasım 2016 11:50

Ordu 1. Amatör Küme'de deplasmanda Kabataşspor'u 20-0 mağlup eden Ulubey Belediyespor'da Başkan İsa Türkcan, ceza olarak futbolcularının primlerini keseceğini dile getirdi.

Maçın 90 dakikalık bölümünde rakip fileleri 20 kez havalandıran Ulubey Belediyespor'da Alihan Akyol 5 gol atarken, Emrullah Yazıcı 4, Önder Serdar 3, Aykut Belgüzar 2, Abdullah Eğin, Aytaç Şahin, Bülent Sensöz, Nejdet Apaydın, Emre Çakmak ve Volkan Gönenç ise 1'er gol atma başarısı gösterdi.

Maçın ardından Ulubey Belediyespor averajla liderliğe yükselirken, Kabataşspor ise son sıraya geriledi.

 

Ceza olarak primleri kesilecek

 

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, açıklamada, rakibe 20 gol atan oyuncularına ceza vereceğini belirtti.

Ulubey Belediyespor'a ilk üç maçı kazanmaları durumunda prim sözü verdiğini, bugünkü skorun ardından oyunculara ceza olarak bu primi vermeyeceğini dile getiren Türkcan, "Maçta Ulubey Belediyesporlu oyuncular rakibine saygı duymadı. Bundan dolayı oyuncularımızı cezalandıracağım. Sezon başında söz verdiğim primi bu ceza gereği ödemeyeceğim. Belki bundan sonra oyuncularımız rakibine bu kadar gol atmamayı öğrenir." dedi.

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KabataşsporUlubey Belediyesporİsa Türkcan

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