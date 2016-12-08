T24 LogoT24 Logo
Spor

Rakibine yumruk ve kafa atan Barış Özbek'e 12 maç ceza

Özbek, gördüğü kırmızı kartla Almanya'da ülkenin spor gündemine oturmuştu

08 Aralık 2016 12:05

Almanya'da gördüğü kırmızı kartla ülke gündemine oturan eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek'e 12 maç ceza verildi.

30 yaşındaki futbolcu, Sportfreunde Lotte ile oynadıkları maçta bir rakip futbolcunun yüzüne hakemin önünde yaptığı hareket ve rakibinin abartılı düşüşü sonrası kırmızı kart görmüştü.

Ardından boynundan çekip indirdiği bir başka rakip futbolcunun üzerine basan, daha sonra saha kenarına yürürken iki rakibinin daha yüzüne eliyle vuran eski Galatasaraylı futbolcu, 8 maç oynayamayacak.

Sahalara döndüğünde tekrar benzer bir olaya karışırsa bu cezanın ertelenen 4 maçlık kısmı da devreye girecek. Bu arada Duisburg'un da Barış Özbek'e para cezası vereceği belirtildi.

 

ETİKETLER

Barış ÖzbekAlmanyakırmızı kartkavga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24