Rakibine yumruk ve kafa atan Barış Özbek'e 12 maç ceza

Almanya'da gördüğü kırmızı kartla ülke gündemine oturan eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek'e 12 maç ceza verildi.

30 yaşındaki futbolcu, Sportfreunde Lotte ile oynadıkları maçta bir rakip futbolcunun yüzüne hakemin önünde yaptığı hareket ve rakibinin abartılı düşüşü sonrası kırmızı kart görmüştü.

Ardından boynundan çekip indirdiği bir başka rakip futbolcunun üzerine basan, daha sonra saha kenarına yürürken iki rakibinin daha yüzüne eliyle vuran eski Galatasaraylı futbolcu, 8 maç oynayamayacak.

Sahalara döndüğünde tekrar benzer bir olaya karışırsa bu cezanın ertelenen 4 maçlık kısmı da devreye girecek. Bu arada Duisburg'un da Barış Özbek'e para cezası vereceği belirtildi.