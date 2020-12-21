Rakibine tüküren Thuram’a Mönchengladbach’tan ağır ceza

Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach, rakibinin yüzüne tüküren Marcus Thuram’a rekor bir ceza verdi. Thuram takımına, 150 bin euro para cezası ödeyecek. Bu para, futbolcunun yıllık kazancının bir aylık kısmına denk geliyor.

Borussia Mönchengladbach'ın Fransız forveti Marcus Thuram, cumartesi günü oynanan Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim karşılaşmasında Hoffenheimlı futbolcu Stefan Posch’un yüzüne tükürdü. Kırmızı kartla oyun dışı kalan futbolcu, bu davranışı sebebiyle Alman futbol kamuoyunda oldukça eleştirildi.

Borussia Mönchengladbach tarihinin en ağır para cezası

Almanya’dan Bild gazetesinin haberine göre, Thuram’a ilk ceza kendi kulübü Mönchengladbach’tan geldi. Haberde cezanın rekor bir para cezası olduğu belirtildi. Mönchengladbach sportif direktörü Max Eberl, cezanın sosyal alanda yardıma ihtiyacı olanlara bağışlanacağını duyurdu. Eberl, “Marcus Thuram ile bu sabah uzun bir konuşma yaptık. Aynı konuşma sırasında Marcus Thuram, hem benden hem de kulüp camiasından özür diledi” dedi.

Öte yandan haberde, Mönchengladbach takımının yeni gelen futbolcularına nasıl davranmaları gerektiğini anlatan bir kural listesi sunduğunu ve bu listenin ilk sırasında da “saygı” kuralının olduğunu belirtildi.

Marcus Thuram’ın takım arkadaşlarının da bu davranışa anlayış göstermediği ifade edilirken oyuncunun en az 6 maç ceza alması bekleniyor.