Rakibine tüküren Ozan Kabak'ın cezası belli oldu

Bundesliga'da Schalke 04'ün Werder Bremen'e 3-1 yenildiği karşılaşmada kırmızı kart gören ve rakip oyuncuya tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak, 4 maç ceza aldı.

1 maç da kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek olan Ozan Kabak, toplam 5 resmi karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak. Kabak, ayrıca 15.000 Euro para cezası aldı.

Ozan Kabak, olay sonrası açıklamasında, "Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Kamera açısı yanıltıcı olabiliyor ama ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu. Yine de rakibimden özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.