Rakibine tokat atan Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!

Çin Süper Ligi'nde Beijing Guoan takımında forma giyen Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibi Li Ang'e attığı tokat yüzünden 5 maç ceza aldı. Milli golcüye ayrıca 25 bin Çin Yen'i para cezası da verilirken, Burak Yılmaz'ın kavga ettiği rakibi Li Ang de hakaretleri yüzünden 4 maç men ve 2 bin 580 euro para cezası aldı.

31 yaşındaki Burak Yılmaz, Çin Süper Ligi'nde takımının Fabio Capello yönetimindeki Jiangsu Suning'e karşı oynadığı maçta sözlü olarak taciz edildiği gerekçesiyle rakibi Li Ang'e tokat atarak kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Yılmaz, tokat atmasının gerekçesi olarak rakibi Ang'in, "Ancak domuz yersen gol atabilirsin" dediğini ileri sürmüştü.

Çin ekibi Beijing Guoan formasıyla 31 maça çıkan Burak, 19 gol ve 6 asiste imza atarak 25 gole katkı sağladı.