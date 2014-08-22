Rakibine kafa atan Brandao mahkemeye sevk edildi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ikinci hafta karşılaşmasından sonra, Paris Saint-Germain oyuncusu Thiago Motta'ya kafa atan Bastialı Brandao mahkemeye sevkedildi.

Le Monde gazetesinin adli kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Brandao, bir süre gözaltında tutulduktan sonra Paris Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Brezilyalı oyuncunun maçta yaptığı hareketten dolayı en az 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

Lisansı da askıya alındı

Fransa Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada da Brandao'nun lisansının geçici olarak askıya alındığı ve cezasının karara bağlanacağı 18 Eylül'e kadar resmi spor müsabakalarından men edildiği bildirilmişti.