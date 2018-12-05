Rakibin soyunma odasına gizli kamera yerleştirdiler!

İspanya 2. Lig ekiplerinden Granada'nın rakip takım soyunma odası için hazırladığı gözetleme sistemi akıllara durgunluk verdi.

İspanyol El Mundo gazetesi, Granada'nın soyunma ve hakem odalarında bulunan duman detektörleri, alarm ve ışık sensörlerinin içine gizli kamera yerleştirdiğine ilişkin raporları ortaya çıkardı.

Granada'nın gizli kameralarla gizlice rakiplerin ve hakemlerin soyunma odasını dinlediği ve izlediği ortaya çıkınca, İspanyol ekibi bunun sorumlusunun görevden alınan yönetici Angel Segura olduğunu bildirdi.