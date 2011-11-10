-Rakibimizi iyi etüt ettik İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turu ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Hırvatistan'da teknik direktör Slaven Bilic, kendilerine güvendiklerini söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Arena'da basın toplantısı düzenleyen Slaven Bilic, çok iyi bir atmosferde Türkiye maçına hazırlandıklarını söylerken, ''Bir play-off eşleşmesine nasıl hazırlanılması gerekiyorsa öyle hazırlandık. Gücümüzü biliyoruz ve rakibimizi iyi etüt ettik'' dedi. Şimdiden Zagreb'de yapacakları ikinci maçı düşünmediklerini aktaran Hırvat teknik adam, ''Yarınki maçı tek maç gibi düşünüyoruz ve o şekilde oynayacağız'' ifadelerini kullandı. Bilic, A Milli Takım'da Nuri Şahin'in yer almamasıyla ilgili bir soru üzerine, ''Nuri Şahin iyi bir oyuncu fakat uzun süre oynamadı. Onun yerinde Emre ve Selçuk'un yanı sıra bu tarzda bir çok oyuncu var'' yanıtını verdi. -''(İntikam) ağır bir söz''- Slaven Bilic, Türkiye ile yapılacak maçların, 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki karşılaşmanın intikamı gibi düşünüldüğü şeklinde bir hava yaratıldığının aktarılması üzerine, şunları söyledi: ''2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki karşılaşma yarı final öncesi çok önemli bir maçtı. Bunun yarınki maça etki edecek veya sonucu değiştirecek bir durum olduğuna inanmıyorum. O günden bu yana her iki takımda önemli değişiklikler oldu. Biz hiçbir şekilde o maçı düşünmüyoruz. (İntikam) çok ağır bir söz. Bize Türkler ne yaptı ki biz intikam maçı olarak görelim. Ben dahil oyuncularımın hiçbirisi o şekilde bir şey söylemedi. Hiçbir şey de futboldan daha önemli değil.'' Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını ve ağırlandıklarını aktararak herkese teşekkür eden Bilic, aynı şekilde Türklerin de Hırvatistan da iyi karşılanacağını vurgularken, Van'da meydana gelen iki ayrı deprem için de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Öte yandan, dün yaptıkları antrenmanda sakatlanan Vedra Cornuk'un durumunun kritik olduğuna değinen Hırvat çalıştırıcı, ''Bu akşam antrenmanımızda olmayacak. Yarın öğle yemeğinden önce bir kez daha durumuna bakılacak. Yerine başka alternatiflerimiz var. Karar vereceğimiz kişi adına da her kim olursa olsun inancımız tam'' şeklinde konuştu.