Selçuk hafta sonu zor

''OYUNCULARIMI AKTÖRLERE BENZETİYORUM''

RAKİPLERİN PUAN KAYBETMESİ

''FUTBOL OYNAYAN KAZANSIN''

Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan ''Aragones'le Teknik Analiz'' programına konuşan Aragones, Gençlerbirliği maçı için, ''Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkıyor. Türkiye Ligi'nde yer alan takımlar artık birbirine benzer futbol oynuyorlar. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ankara'ya da kazanmak için gidiyoruz'' dedi.Aragones, Hacettepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarına da değinerek, ''Futbol çok büyük bir organizasyon. Hacettepe karşısında aldığımız 7-0'lık galibiyet ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi mağlubiyeti ile ilgili olarak söylenebilecek tek şey, Belediye önünde şanssız olduğumuzdur. Rakibimizin kontrataklarına çare bulamadık. Ama iki maç arasında hazırlık bakımından pek fark yoktu. Ancak bu anlamda tek fark istekti diyebiliriz. Futbol çok önemli bir organizasyon, rakipler bundan mümkün olduğunca istifade ettiler'' dedi.''Motivasyon için bir şey yapıyor musunuz'' sorusuna Aragones, ''Futbolda 3 faktör vardır, mental, teknik ve taktik ama buna rağmen sahada her şey olabiliyor. Bazen oyuncularımı tiyatroda oynayan aktörlere benzetiyorum; çünkü sahada en iyisini yapıp alkışlanmak istiyorlar tıpkı aktörler gibi. Bu yüzden de hiçbir oyuncunun bir maçta isteksiz oynayabileceğini düşünemiyorum'' yanıtını verdi.Aragones, olumsuz tezahüratların kendisini etkileyip etkilemediği sorusunu ise ''Çok uzun yıllardır futbolun içinde olduğum için doğrusu beni hiç etkilemiyor. Ama futbolcuyu etkilediğini düşünüyorum. Sonuç yeterli olmasa bile iyi oyunu fark edip iyi şeylerin yapıldığını görmek gerek. Bunun en iyi örneği de Arsenal maçıdır'' diye cevapladı.Geçen hafta Fenerbahçe'nin rakiplerinin puan kaybetmesiyle ilgili olarak da Aragones, ''Lig uzun bir maraton. 14 maçta 42 puan toplanacak. 4-5 takım iyi savaş veriyorlar. Son 6-7 ve 8. haftalar kritik haftalar olacak. Elimizden geleni yapacağız. Bu periyotta bazı takımlar puan kaybedecek, bazıları da kazanacak'' ifadelerini kullandı.İspanyol teknik adam, Fortis Türkiye Kupası'nda hangi rakibi istediği sorusu üzerine de ''Belli bir takım kafamda yok. 4 tane iyi takım var. Tercih yapmak istemiyorum, herkese hoş geldiniz diyoruz'' dedi.''Rakipleri tanımak için ne yapıyorsunuz'' sorusunu Aragones, ''Bu ciddi uğraş verdiğimiz bir konu. Kaleci antrenörümüz Angel Ferez, rakiplerimizin maçlarını izleyerek ve analizlerini yaparak ciddi bir çalışma yapıyor. Daha sonra bu çalışmalar CD'ye alınarak oyuncularımıza izlettiriliyor'' diye yanıtladı.(A) Milli Futbol Takımı'na da değinen Aragones, ''Türkiye'nin Fildişi Sahili ile yaptığı milli maçı izledim. Zaten Fatih Terim de benim arkadaşım. İlk yarı Türkiye daha baskın bir oyun sergiledi, ancak ikinci yarıda Fildişi Sahili iyiydi'' diye konuştu.Aragones, ''Türkiye ile İspanya arasında yapılacak maçı kimin kazanmasını istersiniz'' sorusuna ise ''Bu maçı futbol oynayanın kazanmasını isterim'' yanıtını verdi.28 Şubat'ta FIFA futbol oyun kuralları ile ilgili yapacağı toplantı ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, ''Ben futbolun içinde olduğumdan beri bu tip konular konuşulur. Futbolu keşfeden insan, fenomen bilge insandır. Değişiklikler defalarca konuşuldu. Ofsayt kuralı, taç atışlarının el yerine ayakla atılması konuları hep değiştirilmek istenen oyun kurallarıydı. Ben bunlarla ilgili olarak teknoloji yardımıyla topun içine konacak çip vasıtasıyla çizgiyi geçen topun gol olup olmadığının ortaya çıkarılacağını düşünüyorum. Onun dışında kuralların zaten belli olduğuna inanıyorum'' dedi.